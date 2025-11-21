Väntad seger för Karlskrona som förlänger vinstsviten

Karlskrona vann med 2–1 mot Nyköping

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Kalle Carlsson avgjorde för Karlskrona

Allt talade för seger för Karlskrona och så blev det också när det formstarka laget mötte Nyköping på hemmaplan. Efter segersiffrorna 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) har nu Karlskrona fem raka segrar. Nyköping har sju förluster i rad i hockeyettan södra.

Karlskrona har skapat en skön vinnarkänsla i NKT Arena. Segern mot Nyköping betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Karlskrona–Nyköping – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Mikael Taylan gjorde 1–0 till Nyköping 12.45 in i andra perioden assisterad av Albin Stark och Vigor Andersson.

Efter 13.12 i andra perioden nätade Malte Von Dahn framspelad av Robin Carlsson och Victor Crus-Rydberg och kvitterade för Karlskrona.

13.55 in i tredje perioden fick Kalle Carlsson utdelning på pass av Elias Sjöström och Lukas Sjöblom och avgjorde matchen. Carlsson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Karlskronas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nyköpings fjärde uddamålsförlust.

Karlskrona stannar därmed i serieledning och Nyköping på 18:e plats i tabellen. Ett tapp för Nyköping som låg på 13:e plats så sent som den 25 oktober.

Lagen möts på nytt i Stora Hallen den 23 januari.

I nästa match möter Karlskrona Kungälv hemma på fredag 28 november 19.00. Nyköping möter Mörrum lördag 22 november 16.00 borta.

Karlskrona–Nyköping 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Andra perioden: 0–1 (32.45) Mikael Taylan (Albin Stark, Vigor Andersson), 1–1 (33.12) Malte Von Dahn (Robin Carlsson, Victor Crus-Rydberg).

Tredje perioden: 2–1 (53.55) Kalle Carlsson (Elias Sjöström, Lukas Sjöblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 5-0-0

Nyköping: 0-1-4

Nästa match:

Karlskrona: Kungälvs IK, hemma, 28 november

Nyköping: Mörrum GoIS IK, borta, 22 november