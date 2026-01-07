Väntad seger för Halmstad som förlänger vinstsviten

Halmstad-seger med 6–2 mot Grästorps IK

Halmstads femte seger på de senaste sex matcherna

Victor Gagic med tre mål för Halmstad

Allt talade för seger för Halmstad och så blev det också när det formstarka laget mötte Grästorps IK på bortaplan. Efter segersiffrorna 6–2 (1–0, 4–0, 1–2) har nu Halmstad fyra raka segrar. Grästorps IK har fyra förluster i rad i hockeyettan södra.

Det var Halmstads sjunde raka seger mot Grästorps IK.

Halmstads Victor Gagic tremålsskytt

Victor Gagic gav Halmstad ledningen efter sju minuters spel på pass av Otto Stahre och Valter Johansson.

Även i andra perioden var Halmstad starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Valter Johansson, Victor Gagic, Melker Iversen och William Gustafsson.

Halmstad ökade ledningen till 0–6, återigen genom Victor Gagic efter 2.12 i tredje perioden.

Tim Dackell och Viktor Sandström Hult reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte Grästorps IK. Halmstad tog därmed en stabil seger.

Victor Gagic gjorde tre mål för Halmstad.

Resultatet innebär att Grästorps IK ligger kvar på 14:e plats och Halmstad på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Halmstad med 4–1.

Nästa motstånd för Grästorps IK är Järfälla. Lagen möts fredag 9 januari 19.00 i Järfälla Ishall. Halmstad tar sig an Mjölby hemma onsdag 14 januari 19.00.

Grästorps IK–Halmstad 2–6 (0–1, 0–4, 2–1)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (7.05) Victor Gagic (Otto Stahre, Valter Johansson).

Andra perioden: 0–2 (22.29) Valter Johansson (Alexander Klarin, William Gustafsson), 0–3 (23.30) Victor Gagic (Tim Bergström, Viktor Bernhardtz), 0–4 (31.32) Melker Iversen (Marcus Borgh, Vilmer Stahmann), 0–5 (38.37) William Gustafsson (Hampus Johansson, Alexander Klarin).

Tredje perioden: 0–6 (42.12) Victor Gagic (Viktor Bernhardtz, Otto Stahre), 1–6 (47.24) Tim Dackell (Joacim Hägg, Rasmus Hultfelt), 2–6 (58.21) Viktor Sandström Hult (Rasmus Berntsson, Tim Dackell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-2-2

Halmstad: 4-1-0

Nästa match:

Grästorps IK: Järfälla HC, borta, 9 januari 19.00

Halmstad: Mjölby HC, hemma, 14 januari 19.00