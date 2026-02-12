Vännäs vann seriefinalen mot Piteå med 4–3

Vännäs vann med 4–3 mot Piteå

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Elvis Eriksson avgjorde för Vännäs

Det var två topplag som möttes i U20 region norr fortsättning herr på torsdagen. Och det slutade med seger för Vännäs, som besegrade Piteå borta med 4–3 (3–1, 0–1, 1–1).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Piteå ligger kvar på andra plats i tabellen och Vännäs är klara seriesegrare. Elva poäng skiljer nu lagen åt.

– Vi gör en bra match rakt igenom, har bra energi, bra spel och kämpar hela tiden. Oavgjort vid full tid hade varit rättvist, tyckte Piteås tränare Christer Sjöberg.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vännäs.

Piteå–Vännäs – mål för mål

Vännäs hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.54 genom Sebastian Vestman och gick upp till 0–2. Piteå kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Vännäs dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 16.01 i andra perioden nätade Alvar Larsson på nytt på pass av Maris Riekstins och reducerade åt Piteå.

4.45 in i tredje perioden nätade Vännäs Elvis Eriksson framspelad av Edward Erngren och Vilmer Wikström och ökade ledningen. 16.06 in i perioden fick Alvar Larsson utdelning återigen framspelad av Tim Wiström och Gustav Bäckström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Piteå.

Piteås Alvar Larsson gjorde tre mål.

När lagen möttes senast vann Vännäs med 6–3.

Lördag 14 februari 19.30 spelar Piteå hemma mot Kovland i sista omgången.

Piteå–Vännäs 3–4 (1–3, 1–0, 1–1)

U20 region norr fortsättning herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (3.54) Sebastian Vestman (Raitis Riekstins), 0–2 (7.00) Raitis Riekstins (Kevin Fransson), 1–2 (12.44) Alvar Larsson (Gustav Bäckström), 1–3 (17.43) Vilmer Wikström (Kevin Fransson, Edward Erngren).

Andra perioden: 2–3 (36.01) Alvar Larsson (Maris Riekstins).

Tredje perioden: 2–4 (44.45) Elvis Eriksson (Edward Erngren, Vilmer Wikström), 3–4 (56.06) Alvar Larsson (Tim Wiström, Gustav Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 4-0-1

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

Piteå: Kovlands IshF, hemma, 14 februari 19.30