Vännäs U18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Vännäs U18 segrade – 5–0 mot Piteå Hockey U18

Vännäs U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Bergqvist matchvinnare för Vännäs U18

Piteå Hockey U18 är ett motstånd som verkar passa bra för Vännäs U18. På söndagen tog Vännäs U18 ännu en seger borta mot just Piteå Hockey U18. Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade hela 5–0 (3–0, 2–0, 0–0). Det var Vännäs U18:s åttonde raka seger mot just Piteå Hockey U18.

Segern var Vännäs U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Piteå Hockey U18–Vännäs U18 – mål för mål

Vännäs U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.43 i början av perioden.

Efter 3.02 i andra perioden slog Douglas Strandell till framspelad av Anton Nilsson och Isak Brask och gjorde 0–4. Till slut kom också 0–5 genom Isak Brask på pass av Anton Nilsson och Douglas Strandell efter 13.24.

I tredje perioden höll Vännäs U18 i sin 5–0-ledning och vann.

Vännäs U18:s Anton Nilsson hade tre assists.

Resultaten i sista omgången innebär att Piteå Hockey U18 slutar på åttonde plats och Vännäs U18 på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs HC vunnit.

Piteå Hockey U18–Vännäs U18 0–5 (0–3, 0–2, 0–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.44) Leon Bergqvist (Christian Cernikas, Anton Nilsson), 0–2 (7.47) Elvis Eriksson (Helmer Forsström, Simon Rösnäs), 0–3 (9.27) Viktor Brännström (Christian Cernikas, Eddie Englund).

Andra perioden: 0–4 (23.02) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Isak Brask), 0–5 (33.24) Isak Brask (Anton Nilsson, Douglas Strandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå Hockey U18: 1-0-4

Vännäs U18: 5-0-0