Vännäs U18 vann matchserien mot BIK Karlskoga

Vännäs U18 segrade – 5–1 mot BIK Karlskoga

Vännäs U18 har säkrat segern i matchserien mot BIK Karlskoga i sextondelsfinal i U18-SM herr, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på bortaplan med 5–1 (2–1, 1–0, 2–0).

BIK Karlskoga–Vännäs U18 – mål för mål

BIK Karlskoga tog ledningen i början av första perioden genom Adam Skoogh.

Isak Brask och Noel Pepulis såg till att Vännäs U18 vände till ledning med 1–2.

Efter 15.19 i andra perioden slog Noel Snis till framspelad av Kevin Wennberg och Morris Asserup och gjorde 1–3.

17.57 in i tredje perioden nätade Vännäs U18:s Anton Nilsson på pass av Christian Cernikas och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 50 sekunder kvar att spela genom Gordon Åhlin assisterad av Elvis Eriksson.

Vännäs U18:s Christian Cernikas hade tre assists.

BIK Karlskoga–Vännäs U18 1–5 (1–2, 0–1, 0–2)

Sextondelsfinal i U18-SM herr

Första perioden: 1–0 (2.16) Adam Skoogh (Axel Söderblom, Theo Berggren), 1–1 (11.00) Isak Brask (Christian Cernikas), 1–2 (13.31) Noel Pepulis (Viktor Brännström, Christian Cernikas).

Andra perioden: 1–3 (35.19) Noel Snis (Kevin Wennberg, Morris Asserup).

Tredje perioden: 1–4 (57.57) Anton Nilsson (Christian Cernikas), 1–5 (59.10) Gordon Åhlin (Elvis Eriksson).

Ställning i serien: BIK Karlskoga–Vännäs U18 0–2