Vännäs U18 vände – med tre raka mål i andra perioden

Vännäs U18-seger med 3–2 mot Luleå U18

Viktor Brännström avgjorde för Vännäs U18

Andra raka segern för Vännäs U18

Hemmalaget Luleå U18 hade ledningen efter en period i matchen mot Vännäs U18. Men Vännäs U18 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 2–3 (1–0, 0–3, 1–0) i matchen i U18 regional norr herr.

Timrå IK U18 nästa för Vännäs U18

Leonards Aleksandrs Grundmanis gav Luleå U18 ledningen efter 17.51 framspelad av Jan Rejthar och Veeti Virta. Vännäs U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden. Vännäs U18:s mål gjordes av Elvis Eriksson, Douglas Strandell och Viktor Brännström. Melvin Wande stod för målet när Luleå U18 reducerade till 2–3 med 1.27 kvar att spela assisterad av Jan Rejthar och Casper Kjölmoen. Fler mål än så blev det inte för Luleå U18.

Det här var Luleå U18:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

I nästa match möter Luleå U18 Sunderby SK U18 hemma på onsdag 22 oktober 19.30. Vännäs U18 möter Timrå IK U18 fredag 24 oktober 18.00 borta.

Luleå U18–Vännäs U18 2–3 (1–0, 0–3, 1–0)

U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (17.51) Leonards Aleksandrs Grundmanis (Jan Rejthar, Veeti Virta).

Andra perioden: 1–1 (20.42) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Melvin Wåhlund), 1–2 (32.00) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Gordon Åhlin), 1–3 (34.23) Viktor Brännström (Douglas Strandell, Charlie Strandell).

Tredje perioden: 2–3 (58.33) Melvin Wande (Jan Rejthar, Casper Kjölmoen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 4-0-1

Vännäs U18: 3-0-2

Nästa match:

Luleå U18: Sunderby SK, hemma, 22 oktober

Vännäs U18: Timrå IK, borta, 24 oktober