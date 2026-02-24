Vännäs U18 fortsätter vinna – 3–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Vännäs U18 vann med 3–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Vännäs U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Elvis Eriksson matchvinnare för Vännäs U18

Segertåget fortsätter för Vännäs U18. Mot Umeå Hockeyklubb U18 på hemmaplan i Vännäs Ishall på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Vännäs U18–Umeå Hockeyklubb U18 – mål för mål

Simon Rösnäs gjorde 1–0 till Vännäs U18 efter bara 2.19 framspelad av Leon Bergqvist och Isak Brask.

Efter 10.29 i andra perioden nätade Noel Pepulis på pass av Emil Renström och gjorde 2–0.

Umeå Hockeyklubb U18 reducerade dock till 2–1 genom Emil Bergetoft efter 5.18 av perioden.

Med 1.24 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Vännäs U18 3–1 genom Elvis Eriksson och tog ett rejält grepp om matchen.

Elias Wallgren reducerade dock för Umeå Hockeyklubb U18 med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Med fyra omgångar kvar är Vännäs U18 på andra plats i tabellen medan Umeå Hockeyklubb U18 är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Vännäs med 6–1.

I nästa omgång har Vännäs U18 Sundsvall Hockey U18 borta i Brandcode Center, lördag 28 februari 14.30. Umeå Hockeyklubb U18 spelar borta mot Sundsvall Hockey U18 söndag 1 mars 15.15.

Vännäs U18–Umeå Hockeyklubb U18 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.19) Simon Rösnäs (Leon Bergqvist, Isak Brask).

Andra perioden: 2–0 (30.29) Noel Pepulis (Emil Renström).

Tredje perioden: 2–1 (45.18) Emil Bergetoft (Elias Wallgren, Arvid Wiggh), 3–1 (58.36) Elvis Eriksson (Vilmer Drottz), 3–2 (59.49) Elias Wallgren (Leon Vestin, Olle Lidman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs U18: 4-1-0

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 28 februari 14.30

Umeå Hockeyklubb U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 1 mars 15.15