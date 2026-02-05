Vincent Dahl Franzén fixade segern för Vännäs HC U18 i matchen mot ÖSK/Ö-vik U18

Vännäs HC U18 segrade – 6–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Vincent Dahl Franzén gjorde tre mål för Vännäs HC U18

ÖSK/Ö-vik U18:s åttonde raka förlust

Det blev ett hattrick för Vännäs HC U18:s Vincent Dahl Franzén i matchen mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Vännäs HC U18 vann på bortaplan med 6–2 (4–0, 2–1, 0–1).

I och med detta har ÖSK/Ö-vik U18 åtta förluster i rad.

Vincent Dahl Franzén med tre mål för Vännäs HC U18

Vännäs HC U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 4.58 i mitten av perioden.

Vännäs HC U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–4 till 0–6, båda målen av Vincent Dahl Franzén. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

ÖSK/Ö-vik U18 reducerade dock till 1–6 genom Maximilian Nilsson Dömstedt med 1.60 kvar att spela av perioden.

Max Sjögren såg till att ÖSK/Ö-vik U18 reducerade igen efter 13.00 i tredje perioden på pass av Walter Stoltz och Leo Alenius.

Vincent Dahl Franzén gjorde tre mål för Vännäs HC U18 och Hugo Engman gjorde ett mål och två assist.

Det här betyder att Vännäs HC U18 ligger på femte plats i tabellen och ÖSK/Ö-vik U18 är på tionde och sista plats. Noteras kan att Vännäs HC U18 sedan den 7 januari har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vännäs Div 1 vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter ÖSK/Ö-vik U18 Ånge U18 i Kastbergshallen 16.00. Vännäs HC U18 tar sig an Njurunda U18 hemma 18.30.

ÖSK/Ö-vik U18–Vännäs HC U18 2–6 (0–4, 1–2, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (8.23) Hugo Engman, 0–2 (10.55) Markus Erlandsson (Rasmus Lindgren, Edvin Norberg), 0–3 (11.50) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman, Lucas Noren), 0–4 (13.21) Jonathan Ebbhagen (William Sandqvist).

Andra perioden: 0–5 (25.00) Vincent Dahl Franzén (Hugo Engman, Lucas Noren), 0–6 (30.35) Vincent Dahl Franzén (Edvin Höglander, Melvin Jonsson), 1–6 (39.00) Maximilian Nilsson Dömstedt (Nils Jansson, Vilmer Svensson).

Tredje perioden: 2–6 (53.00) Max Sjögren (Walter Stoltz, Leo Alenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

Vännäs HC U18: 3-0-2

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Ånge IK, borta, 7 februari 16.00

Vännäs HC U18: Njurunda SK, hemma, 7 februari 18.30