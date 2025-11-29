Vännäs HC U18 utklassade Ånge U18 – seger med 8–2

Vännäs HC U18 vann med 8–2 mot Ånge U18

Vännäs HC U18 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Ånge U18 i U18 division 1 norra B herr med hela 8–2 (1–1, 4–0, 3–1).

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson:

– Vi var dåliga i andra perioden och tappar matchen där. Skotten blir 42–33 totalt över matchen till oss och det visar att de är bättre än oss på att utnyttja sina chanser.

Charlie Strandell gav Vännäs HC U18 ledningen efter fyra minuter assisterad av Lucas Noren.

Ånge U18 kvitterade genom Nico Desenbekowitsch efter 7.11.

I andra perioden var det Vännäs HC U18 som dominerade och gick från 1–1 till 5–1 genom två mål av Jonathan Ebbhagen, ett mål av Oliver Nilsefur och ett mål av Gabriel Johansson.

Vännäs HC U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.47 genom Helmer Forsström och gick upp till 7–1 innan Ånge U18 svarade.

8–2 blev det till slut för Vännäs HC U18.

Leon Bergqvist gjorde ett mål för Vännäs HC U18 och spelade dessutom fram till tre mål.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vännäs HC U18 med 16–28 och Ånge U18 med 11–25 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Vännäs HC U18 på fjärde plats i tabellen medan Ånge U18 är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Vännäs HC med 4–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Vännäs HC U18 Njurunda U18 i Vännäs Ishall 16.30. Ånge U18 tar sig an Umeå Hockeyklubb U18 borta 12.15.

Vännäs HC U18–Ånge U18 8–2 (1–1, 4–0, 3–1)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.45) Charlie Strandell (Lucas Noren), 1–1 (7.11) Nico Desenbekowitsch.

Andra perioden: 2–1 (22.12) Jonathan Ebbhagen (Helmer Forsström, Floyd Åström), 3–1 (31.34) Gabriel Johansson (Leon Torneus, Leon Bergqvist), 4–1 (35.35) Jonathan Ebbhagen (Leon Bergqvist, Filip Nygren), 5–1 (39.58) Oliver Nilsefur (Emil Holmgren, Leon Bergqvist).

Tredje perioden: 6–1 (42.47) Helmer Forsström, 7–1 (42.56) William Sandqvist, 7–2 (44.07) Walther Stoltz (Olle Edler), 8–2 (51.35) Leon Bergqvist (Filip Nygren, Gabriel Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 2-0-3

Ånge U18: 2-1-2

Nästa match:

Vännäs HC U18: Njurunda SK, hemma, 30 november

Ånge U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 30 november