Vännäs HC U18 nollade AIK-Hockey Härnösand U18 och vann med 2–0

Seger för Vännäs HC U18 med 2–0 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Leon Bergqvist avgjorde för Vännäs HC U18

AIK-Hockey Härnösand U18 nu nionde, Vännäs HC U18 på tredje plats

Vännäs HC U18 vann på bortaplan mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Det var Vännäs HC U18:s första seger, efter förlusten med 2–3 mot Tegs SK U18 i premiären.

AIK-Hockey Härnösand U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

9.45 in i andra perioden gjorde Vännäs HC U18 1–0. Målskytt var Leon Bergqvist efter pass från Milton Nordin och Isac Grundberg.

9.42 in i tredje perioden nätade Vännäs HC U18:s Leon Torneus på pass av Lucas Noren och Hugo Engman och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

AIK-Hockey Härnösand U18 tar sig an Ånge U18 i nästa match borta torsdag 15 januari 19.30. Vännäs HC U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 borta måndag 19 januari 19.45.

AIK-Hockey Härnösand U18–Vännäs HC U18 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Andra perioden: 0–1 (29.45) Leon Bergqvist (Milton Nordin, Isac Grundberg).

Tredje perioden: 0–2 (49.42) Leon Torneus (Lucas Noren, Hugo Engman).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Ånge IK, borta, 15 januari 19.30

Vännäs HC U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 19 januari 19.45