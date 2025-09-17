Vännäs HC J18 vann efter avgörande i tredje perioden mot Svedjeholmen/KB65

Vännäs HC J18 vann med 3–1 mot Svedjeholmen/KB65

Melvin Jonsson matchvinnare för Vännäs HC J18

Liam Bäckman ende målskytt för Svedjeholmen/KB65

Det blev seger för Vännäs HC J18 borta mot Svedjeholmen/KB65 i U18 division 1 norra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vännäs HC J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (1–0, 0–1, 0–2).

Tegs SK J18 nästa för Vännäs HC J18

Svedjeholmen/KB65 tog ledningen efter 18 minuters spel, genom Liam Bäckman assisterad av Liam Domeij och Ali Al-Eidani. Efter 10.18 i andra perioden nätade Alfons Kilstadius, framspelad av Melvin Jonsson och Filip Nygren och kvitterade för Vännäs HC J18. Vännäs HC J18 startade tredje perioden bäst och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål tidigt i perioden av Melvin Jonsson och Emil Holmgren och avgjorde matchen.

Vännäs HC J18:s Filip Nygren hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 oktober i Vännäs Ishall.

Nästa motstånd för Svedjeholmen/KB65 är Tegs SK J18. Lagen möts söndag 21 september 16.00 i Bjästa Ishall. Vännäs HC J18 tar sig an Tegs SK J18 borta tisdag 23 september 19.00.

Svedjeholmen/KB65–Vännäs HC J18 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (18.10) Liam Bäckman (Liam Domeij, Ali Al-Eidani).

Andra perioden: 1–1 (30.18) Alfons Kilstadius (Melvin Jonsson, Filip Nygren).

Tredje perioden: 1–2 (45.21) Melvin Jonsson (Filip Nygren, Leon Torneus), 1–3 (49.20) Emil Holmgren (Filip Nygren, Oliver Nilsefur).

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 21 september

Vännäs HC J18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 23 september