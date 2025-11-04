Vänersborg vann toppmötet med Alingsås

Vänersborg-seger med 4–3 mot Alingsås

Andra raka segern för Vänersborg

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 B syd herr under tisdagen när Vänersborg tog emot tredjeplacerade Alingsås. Vänersborg vann matchen med 4–3 (1–0, 2–2, 1–1).

Med tre omgångar kvar är Vänersborg på andra plats i tabellen, medan Alingsås är på fjärde plats.

Alfred Bohman tvåmålsskytt för Vänersborg

Carl Arvidsson gav Vänersborg ledningen efter 15.47 på pass av Elliot Genborg och Alfred Bohman. Vänersborg gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av William Skoogh och Alfred Bohman.

Alingsås reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Max Bratland och Leon Johansen i andra perioden. Alingsås kvitterade också till 3–3 genom Thor Andersson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Vänersborg kunde dock avgöra till 4–3 efter 8.47 i tredje perioden genom Alfred Bohman.

Vänersborgs Carl Arvidsson stod för ett mål och två assists och Alfred Bohman gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Vänersborg har tre segrar och två förluster och 20–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alingsås har två vinster och tre förluster och 11–25 i målskillnad. Förlusten var Alingsås andra uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 8 november möter Vänersborg Skövde HC borta i Billingehov 14.00 medan Alingsås spelar hemma mot Mariestad 14.15.

Vänersborg–Alingsås 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 1–0 (15.47) Carl Arvidsson (Elliot Genborg, Alfred Bohman).

Andra perioden: 2–0 (24.51) William Skoogh (Ludwig Andersson, Linus Marberg), 3–0 (31.09) Alfred Bohman (Carl Arvidsson, Oliver Wolrath), 3–1 (35.43) Max Bratland (Anton Stålberg, Leon Johansen), 3–2 (37.49) Leon Johansen (Albin Löfving, Anton Stålberg).

Tredje perioden: 3–3 (42.08) Thor Andersson, 4–3 (48.47) Alfred Bohman (Elliot Genborg, Carl Arvidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 3-0-2

Alingsås: 2-0-3

Nästa match:

Vänersborg: Skövde Hockey Club, borta, 8 november

Alingsås: Mariestads BoIS HC, hemma, 8 november