Vallentuna vann på hemmaplan mot Segeltorp

Seger för Vallentuna med 5–3 mot Segeltorp

Rune Af Sandberg avgjorde för Vallentuna

Andra raka segern för Vallentuna

Vallentuna vann mötet med Segeltorp på hemmaplan med 5–3 (0–0, 4–2, 1–1) på lördagen i U20 allettan östra.

Järna nästa för Vallentuna

Första perioden blev mållös.

Vallentuna övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.50 genom Adam Mihalik och gick upp till 2–0 innan Segeltorp kom tillbaka och kvitterade.

Innan perioden var över hade Vallentuna ryckt åt sig ledningen med 4–2.

6.08 in i tredje perioden satte Hugo Wallin pucken på pass av Andreas Eckhoff och Liam Rodin och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Segeltorp. Titus Cummings stod för målet när Vallentuna punkterade matchen med ett 5–3-mål med 56 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Segeltorps Andreas Eckhoff stod för tre poäng, varav ett mål. Oscar Lohman hade tre assists för Vallentuna.

Vallentuna har två segrar och tre förluster och 13–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Segeltorp har fem förluster och 13–37 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Vallentuna på sjunde plats i tabellen medan Segeltorp är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Vallentuna med 8–0.

Vallentuna tar sig an Järna i nästa match borta måndag 16 februari 19.30. Segeltorp möter samma dag 19.00 Wings HC Arlanda hemma.

Vallentuna–Segeltorp 5–3 (0–0, 4–2, 1–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.50) Adam Mihalik (Titus Cummings, Axel Eriksson), 2–0 (22.35) Isak Josefsson (Oscar Lohman, Adam Mihalik), 2–1 (31.51) Andreas Eckhoff, 2–2 (32.57) Eddie Örnhov (Hugo Wallin, Andreas Eckhoff), 3–2 (36.11) Vincent Stålenhag (Oscar Lohman, Isak Josefsson), 4–2 (39.40) Rune Af Sandberg (Vincent Stålenhag, Oscar Lohman).

Tredje perioden: 4–3 (46.08) Hugo Wallin (Andreas Eckhoff, Liam Rodin), 5–3 (59.04) Titus Cummings.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-1-2

Segeltorp: 0-0-5

Nästa match:

Vallentuna: Järna SK, borta, 16 februari 19.30

Segeltorp: Wings HC Arlanda, hemma, 16 februari 19.00