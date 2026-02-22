Vallentuna bröt Boos fina segersvit

Vallentuna segrade – 4–3 efter straffar

Vallentunas Rune Af Sandberg tvåmålsskytt

Alvin Ferm matchvinnare för Vallentuna

Efter fem raka segrar i U18 allettan östra fortsättningsserie så tog Boos vinstsvit slut borta mot Vallentuna. Matchen på söndagen i Vallentuna Ishall slutade 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Rune Af Sandberg tvåmålsskytt för Vallentuna

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.41 in i andra perioden som Boo tog ledningen genom Olle Liljeros med assist av Max Stavin. Efter 16.05 i andra perioden slog Rune Af Sandberg till på pass av Elton Cegrell och Charlie Bergqvist och kvitterade för Vallentuna.

Vallentuna gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Rune Af Sandberg och Charlie Bergqvist.

Boo reducerade och kvitterade till 3–3 genom Milton Zetterlund och Max Stavin med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.30 kvar att spela.

I straffläggningen var det Vallentuna som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Alvin Ferm för.

Boos Max Stavin stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att Vallentuna ligger kvar på sjunde plats och Boo på tredje plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Vallentuna och Boo den här säsongen. Boo HC vann de två första mötena. Vallentuna Hockey vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Vallentuna Eskilstuna Linden Hockey borta i Smehallen, torsdag 26 februari 19.30. Boo spelar hemma mot Väsby måndag 23 februari 20.10.

Vallentuna–Boo 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.41) Olle Liljeros (Max Stavin), 1–1 (36.05) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell, Charlie Bergqvist).

Tredje perioden: 2–1 (47.58) Rune Af Sandberg (Isac Mattsson, Markus Majuri), 3–1 (54.18) Charlie Bergqvist (Alvin Ferm), 3–2 (55.42) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 3–3 (56.30) Max Stavin (Edvin Runnäs Boivie, Arsenijs Zaicevs).

Straffar: 4–3 (65.00) Alvin Ferm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Boo: 4-1-0

Nästa match:

Vallentuna: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 26 februari 19.30

Boo: Väsby IK HK, hemma, 23 februari 20.10