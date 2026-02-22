Valbo J18 fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Seger för Valbo J18 med 7–3 mot Lindlöven J18

Valbo J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Olsson avgjorde för Valbo J18

Lindlöven J18 har varit lite av ett drömmotstånd för Valbo J18. På söndagen tog Valbo J18 ännu en seger borta mot Lindlöven J18. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 7–3 (2–1, 4–1, 1–1). Det var Valbo J18:s femte raka seger mot just Lindlöven J18.

Segern var Valbo J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Malung nästa för Valbo J18

Valbo J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Milo Mcguinness och Mateus Jonsson innan Lindlöven J18 svarade och gjorde 2–1 genom Sixten Manfredsson.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–6.

6.57 in i tredje perioden fick Sixten Manfredsson utdelning på nytt framspelad av Noah Trumbäck och Loke Österlund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Lindlöven J18. 9.33 in i perioden nätade Valbo J18:s Mateus Jonsson återigen på pass av Joakim Lindberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–7.

Valbo J18:s Joakim Lindberg hade tre assists. Sixten Manfredsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Lindlöven J18.

Med fyra omgångar kvar är Lindlöven J18 på sjätte plats i tabellen medan Valbo J18 är på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Valbo HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 26 februari. Då möter Lindlöven J18 IFK Arboga J18 i Gyllene Balken Arena 19.10. Valbo J18 tar sig an Malung hemma 19.00.

Lindlöven J18–Valbo J18 3–7 (1–2, 1–4, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (0.11) Milo Mcguinness (Lukas Albertsson, Vigge Öhlander), 0–2 (3.29) Mateus Jonsson (Joakim Lindberg), 1–2 (4.20) Sixten Manfredsson (Iago Vidan Chomchey).

Andra perioden: 1–3 (23.58) Vigge Öhlander (Nils Keddyson, Nils Abrahamsson), 2–3 (25.24) Loke Österlund (Sixten Manfredsson), 2–4 (29.18) Max Olsson, 2–5 (34.08) Nils Keddyson (Joakim Lindberg, Felix Pettersson), 2–6 (37.06) Max Olsson.

Tredje perioden: 3–6 (46.57) Sixten Manfredsson (Noah Trumbäck, Loke Österlund), 3–7 (49.33) Mateus Jonsson (Joakim Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 1-1-3

Valbo J18: 4-0-1

Nästa match:

Lindlöven J18: IFK Arboga, borta, 26 februari 19.10

Valbo J18: Malungs IF, hemma, 26 februari 19.00