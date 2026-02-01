Valbo HC 2 besegrade Bollnäs/Alfta U18 med knapp marginal

Seger för Valbo HC 2 med 3–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Vincent Åhrman matchvinnare för Valbo HC 2

Tredje raka segern för Valbo HC 2

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Valbo HC 2, som vann hemma mot Bollnäs/Alfta U18 med 3–2 (2–1, 1–1, 0–0) i U18 division 1 västra A vår på söndagen.

Valbo HC 2–Bollnäs/Alfta U18 – mål för mål

Valbo HC 2 tog ledningen i första perioden genom Troy Lindgren.

Bollnäs/Alfta U18 kvitterade till 1–1 genom Oliver Hägglund efter 10.58.

Efter 19.08 i matchen gjorde Valbo HC 2 2–1 genom Lucas Grundstedt.

Efter 4.07 i andra perioden slog Nils Hagelin till framspelad av Lukas Larsson och kvitterade för Bollnäs/Alfta U18. Valbo HC 2:s Vincent Åhrman gjorde 3–2 efter 10.10 på pass av Ture Forsberg och Liam Hård.

Tredje perioden blev mållös och Valbo HC 2 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Valbo HC 2 tog hem lagens senaste möte med 4–2 i NickBack Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 5 februari möter Valbo HC 2 Strömsbro 2 borta 19.40 och Bollnäs/Alfta U18 möter Gävle hemma 19.30.

Valbo HC 2–Bollnäs/Alfta U18 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

U18 division 1 västra A vår, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (7.11) Troy Lindgren (Ture Forsberg, Simon Granzell), 1–1 (10.58) Oliver Hägglund, 2–1 (19.08) Lucas Grundstedt (Sixten Kjellin).

Andra perioden: 2–2 (24.07) Nils Hagelin (Lukas Larsson), 3–2 (30.10) Vincent Åhrman (Ture Forsberg, Liam Hård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2

Nästa match:

Valbo HC 2: Strömsbro IF 2, borta, 5 februari 19.40

Bollnäs/Alfta U18: Gävle GIK, hemma, 5 februari 19.30