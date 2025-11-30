Valbo HC 2 avgjorde i tredje perioden i segern mot Bollnäs/Alfta U18

Valbo HC 2 vann med 4–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Adam Hugosson avgjorde för Valbo HC 2

Tredje raka segern för Valbo HC 2

Valbo HC 2 vann matchen hemma mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Valbo HC 2 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–0, 2–2, 2–0).

Hudiksvall nästa för Valbo HC 2

Den första perioden slutade mållös.

Efter 7.33 i andra perioden gjorde Valbo HC 2 1–0 genom Casper Westlin.

Ludvig Dalebrant och Harry Arvidsson gjorde att Bollnäs/Alfta U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Valbo HC 2 kvitterade till 2–2 genom Oskar Sundström.

4.59 in i tredje perioden fick Adam Hugosson utdelning framspelad av Adam Ögren och gav laget ledningen.

Efter 13.03 slog Noa Göterfors till på pass av Zack Bengtsson och Troy Lindgren och ökade ledningen för Valbo HC 2. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Valbo HC 2 på femte plats och Bollnäs/Alfta U18 på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Bollnäs IS/Alfta GIF med 6–3.

Nästa motstånd för Valbo HC 2 är Hudiksvall. Lagen möts söndag 7 december 13.20 i Holmen Center. Bollnäs/Alfta U18 tar sig an Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma torsdag 4 december 19.30.

Valbo HC 2–Bollnäs/Alfta U18 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

U18 Div 1 västra A herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (27.33) Casper Westlin (Joel Thyr, Oskar Sundström), 1–1 (30.33) Harry Arvidsson (Wille Kaneskär), 1–2 (30.41) Ludvig Dalebrant (Melker Dalebrant, Wiktor Olsson), 2–2 (34.50) Oskar Sundström.

Tredje perioden: 3–2 (44.59) Adam Hugosson (Adam Ögren), 4–2 (53.03) Noa Göterfors (Zack Bengtsson, Troy Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo HC 2: 3-0-2

Bollnäs/Alfta U18: 1-0-4

Nästa match:

Valbo HC 2: Hudiksvalls HC, borta, 7 december

Bollnäs/Alfta U18: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 4 december