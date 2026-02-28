Utah Mammoth förlänger segersviten mot Minnesota

Utah Mammoth segrade – 5–2 mot Minnesota

Lawson Crouse gjorde två mål för Utah Mammoth

Tre raka mål för Utah Mammoth

Minnesota har varit lite av ett drömmotstånd för Utah Mammoth. På lördagen tog Utah Mammoth ännu en seger hemma mot Minnesota. Matchen i NHL slutade 5–2 (1–0, 2–1, 2–1). Det var Utah Mammoths femte raka seger mot just Minnesota.

Lawson Crouse tvåmålsskytt för Utah Mammoth

Utah Mammoth tog ledningen efter 13 minuter genom Logan Cooley assisterad av Jack McBain och Michail Sergatjov.

Utah Mammoth gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Clayton Keller och Lawson Crouse.

Minnesota reducerade dock till 3–1 genom Kirill Kaprizov efter 14.03 av perioden.

Utah Mammoth gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Barrett Hayton och Lawson Crouse. Målen punkterade matchen.

Matt Boldy reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Minnesota. Utah Mammoth tog därmed en stabil seger.

Clayton Keller gjorde ett mål för Utah Mammoth och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Utah med 6–2.

Söndag 1 mars möter Utah Mammoth Chicago hemma 22.00 och Minnesota möter St Louis hemma 23.00.

Utah Mammoth–Minnesota 5–2 (1–0, 2–1, 2–1)

NHL, Delta Center

Första perioden: 1–0 (13.23) Logan Cooley (Jack McBain, Michail Sergatjov).

Andra perioden: 2–0 (24.26) Clayton Keller (Nick Schmaltz), 3–0 (27.49) Lawson Crouse (Clayton Keller, Nick Schmaltz), 3–1 (34.03) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Mats Zuccarello).

Tredje perioden: 4–1 (41.19) Barrett Hayton (Michail Sergatjov, Clayton Keller), 5–1 (52.48) Lawson Crouse (Sean Durzi, Jack McBain), 5–2 (54.05) Matt Boldy (Vladimir Tarasenko, Marcus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 3-0-2

Minnesota: 4-0-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Chicago Blackhawks, hemma, 1 mars 22.00

Minnesota: St Louis Blues, hemma, 1 mars 23.00