Underläge i tredje perioden – då vände AIK och vann

AIK segrade – 6–4 mot Björklöven

Patrik Jernfalk avgjorde för AIK

Fyra mål för AIK utan svar

Hemmalaget Björklöven hade greppet inför tredje perioden och ledde med 4–2 i U20 nationell norra. Men AIK vände på matchen och vann till slut med 6–4.

Björklöven–AIK – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 9.44 genom Måns Ågren assisterad av Max Gustafsson och Joakim Engholm. Efter 16.27 kvitterade AIK genom Sid Boije efter förarbete från Elliot Östervall Lewis och Gustav Sjöqvist.

Efter 7.35 i andra perioden gjorde AIK 1–2 genom Patrik Jernfalk.

Björklöven vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 inom bara 3.03.

Men AIK vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 4–2 till 4–6. AIK:s mål gjordes av Patrik Jernfalk, Max Eriksson, Sid Boije och Gustav Sjöqvist. Det sista målet kom med 60 sekunder kvar av matchen.

AIK:s Gustav Sjöqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Björklöven med 16–18 och AIK med 18–22 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Björklöven är Luleå. Lagen möts fredag 16 januari 19.00 i Coop Norrbotten Arena. AIK tar sig an Timrå U20 hemma lördag 17 januari 15.30.

Björklöven–AIK 4–6 (1–1, 3–1, 0–4)

U20 nationell norra

Första perioden: 1–0 (9.44) Måns Ågren (Max Gustafsson, Joakim Engholm), 1–1 (16.27) Sid Boije (Elliot Östervall Lewis, Gustav Sjöqvist).

Andra perioden: 1–2 (27.35) Patrik Jernfalk (Elliot Östervall Lewis, Lukas Schünzel), 2–2 (33.22) Philip Hemmyr (Elliot Bast Viklund), 3–2 (35.12) Rasmus Becker (Philip Hemmyr, Oscar Djurberg), 4–2 (36.25) Oscar Djurberg (Adam Weiberg, Joakim Engholm).

Tredje perioden: 4–3 (42.54) Sid Boije (Nikodemus Wernquist, Gustav Sjöqvist), 4–4 (43.12) Max Eriksson, 4–5 (53.28) Patrik Jernfalk (Max Eriksson), 4–6 (60.00) Gustav Sjöqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 2-0-3

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Björklöven: Luleå HF, borta, 16 januari 19.00

AIK: Timrå, hemma, 17 januari 15.30