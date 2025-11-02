Umeå Hockeyklubb U18 vann – efter Leon Vestins grymma målkalas

Seger för Umeå Hockeyklubb U18 med 15–1 mot Nälden/Östersund U18

Umeå Hockeyklubb U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Vestin med åtta mål för Umeå Hockeyklubb U18

Leon Vestin stod för hela åtta mål för Umeå Hockeyklubb U18 när laget slog Nälden/Östersund U18 på bortaplan i U18 division 1 norra B herr. Till slut blev det 15–1 (5–0, 4–0, 6–1) till Umeå Hockeyklubb U18.

Övriga mål för bortalaget gjordes av Vincent Reichler 2, Alfons Hahlin-Svanlund, Timofej Ivakin, Adrian Mårdner, Isac Näsström och Elias Wallgren, målet för Nälden/Östersund U18 gjordes av Elias Häggblad.

Umeå Hockeyklubb U18 har nu sex raka segrar. Nälden/Östersund U18 har sju förluster i rad.

Leon Vestin var den stora snackisen, som stod för hela åtta mål för Umeå Hockeyklubb U18.

Elias Wallgren gjorde avgörande målet

Umeå Hockeyklubb U18 var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Umeå Hockeyklubb U18 som var vassast och gick från 0–5 till 0–9 genom två mål av Leon Vestin, ett mål av Alfons Hahlin-Svanlund och ett mål av Timofej Ivakin. Umeå Hockeyklubb U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.55 genom Leon Vestin och gick upp till 0–12 innan Nälden/Östersund U18 svarade.

Till slut blev det 1–15 till Umeå Hockeyklubb U18.

Det här betyder att Nälden/Östersund U18 ligger kvar på elfte och sista plats i tabellen och Umeå Hockeyklubb U18 på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Umeå Hockey Klubb med 12–0.

I nästa match möter Nälden/Östersund U18 Sollefteå U18 borta på torsdag 6 november 19.30. Umeå Hockeyklubb U18 möter Sollefteå U18 söndag 9 november 16.00 hemma.

Nälden/Östersund U18–Umeå Hockeyklubb U18 1–15 (0–5, 0–4, 1–6)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (2.48) Leon Vestin (Oskar Blombäck, Isac Näsström), 0–2 (8.11) Elias Wallgren (Adrian Mårdner, Olle Lidman), 0–3 (9.00) Isac Näsström (Folke Hertzberg, Leon Vestin), 0–4 (11.13) Vincent Reichler (Emil Blomqvist, Alfred Bern), 0–5 (16.30) Leon Vestin (Oskar Blombäck, Timofej Ivakin).

Andra perioden: 0–6 (20.30) Leon Vestin (Lukas Pålsson Enmark, Vincent Reichler), 0–7 (31.48) Alfons Hahlin-Svanlund (Oskar Blombäck, Lukas Pålsson Enmark), 0–8 (35.02) Leon Vestin (Vincent Reichler, Oscar Grundberg), 0–9 (38.32) Timofej Ivakin (Olle Lidman, Elias Wallgren).

Tredje perioden: 0–10 (40.55) Leon Vestin (Emil Bergetoft, Adrian Mårdner), 0–11 (42.21) Leon Vestin (Timofej Ivakin, Isac Näsström), 0–12 (48.09) Adrian Mårdner, 1–12 (50.12) Elias Häggblad (Axel Wibom, Anton Söderberg), 1–13 (52.08) Leon Vestin (Timofej Ivakin, Emil Blomqvist), 1–14 (53.12) Leon Vestin (Vincent Reichler, Lukas Pålsson Enmark), 1–15 (56.43) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Deivids Luks).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 0-0-5

Umeå Hockeyklubb U18: 5-0-0

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Sollefteå HK, borta, 6 november

Umeå Hockeyklubb U18: Sollefteå HK, hemma, 9 november