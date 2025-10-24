Ulricehamns IF/Nittorps IK vann – efter Moltas Bjelke Josefssons målkalas

Ulricehamns IF/Nittorps IK segrade – 7–4 mot Vänersborg

Moltas Bjelke Josefsson femmålsskytt för Ulricehamns IF/Nittorps IK

William Berggren avgjorde för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Moltas Bjelke Josefsson stod för hela fem mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK när laget slog Vänersborg på hemmaplan i U20 division 1 B syd herr. Till slut blev det 7–4 (3–3, 1–1, 3–0) till Ulricehamns IF/Nittorps IK.

Moltas Bjelke Josefsson med fem mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK

Första perioden slutade 3–3.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 1–1 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

I tredje perioden var det Ulricehamns IF/Nittorps IK som var starkast och gick från 4–4 till 7–4 genom två mål av Moltas Bjelke Josefsson och ett mål av William Berggren.

För Ulricehamns IF/Nittorps IK gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Vänersborg är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Vänersborgs HC med 5–1.

Lördag 1 november spelar Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma mot Mariestad 11.40 och Vänersborg mot Grästorp borta 14.00 i Åse & Viste Arena.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Vänersborg 7–4 (3–3, 1–1, 3–0)

U20 division 1 B syd herr, Nittorps Ishall

Första perioden: 0–1 (3.41) Carl Arvidsson (Alex Bergström, Melker Flood), 1–1 (8.50) Moltas Bjelke Josefsson (Emil Larsson, Ludwig Holmgren), 1–2 (11.10) Alex Bergström (Carl Arvidsson, Teodor Ohlsson), 2–2 (12.42) Moltas Bjelke Josefsson (Emil Larsson, Erik Nilsson), 3–2 (12.57) Emil Larsson, 3–3 (19.12) Lukas Karlsson (Oliver Wolrath).

Andra perioden: 4–3 (32.49) Moltas Bjelke Josefsson (Erik Nilsson), 4–4 (33.41) Alex Bergström (Teodor Ohlsson, Carl Arvidsson).

Tredje perioden: 5–4 (45.04) William Berggren (Ludwig Holmgren, Oscar Nilsson), 6–4 (55.30) Moltas Bjelke Josefsson (Milio Wilhelmsson), 7–4 (59.37) Moltas Bjelke Josefsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Vänersborg: 1-0-4

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Mariestads BoIS HC, hemma, 1 november

Vänersborg: Grästorps IK, borta, 1 november