Uddamålsseger för Västervik hemma mot Nässjö

Seger för Västervik med 3–2 mot Nässjö

Elvirton Norling matchvinnare för Västervik

Tredje raka förlusten för Nässjö

Hemmalaget Västervik vann matchen mot Nässjö i U18 division 1 syd B herr. Resultatet i söndagens match i LF Arena blev 3–2 (2–1, 1–0, 0–1).

Boro/Vetlanda J18 nästa för Västervik

Västervik startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nimrod Erös och Anthon Lovenhill innan Nässjö svarade och gjorde 2–1 genom Rasmus Stoméus. Efter 3.54 i andra perioden nätade Elvirton Norling framspelad av Nimrod Erös och Vilgot Karlsson och gjorde 3–1. 5.16 in i tredje perioden nätade Nässjös Leo Beiron och reducerade. Men mer än så orkade Nässjö inte med. Målet var Leo Beirons femte i U18 division 1 syd B herr.

Nässjö har startat svagt och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Västervik har sex poäng.

Lagen möts igen 23 november i Höglandsrinken.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Västervik Boro/Vetlanda J18 i LF Arena 19.00. Nässjö tar sig an Kalmar borta 19.40.

Västervik–Nässjö 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (2.37) Nimrod Erös (Anthon Lovenhill), 2–0 (13.10) Anthon Lovenhill (Anton Lundberg, Romeo Berthin), 2–1 (19.23) Rasmus Stoméus (Dennis Svahn, Zeb Wedenhjelm).

Andra perioden: 3–1 (23.54) Elvirton Norling (Nimrod Erös, Vilgot Karlsson).

Tredje perioden: 3–2 (45.16) Leo Beiron.

Nästa match:

Västervik: Boro/Vetlanda HC, hemma, 23 oktober

Nässjö: Kalmar HC, borta, 23 oktober