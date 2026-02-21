Uddamålsseger för Sollentuna hemma mot Nyköping

Sollentuna vann med 5–4 mot Nyköping

Sollentunas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Noa Dahlin avgjorde för Sollentuna

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Sollentuna, som vann hemma mot Nyköping med 5–4 (2–1, 2–1, 1–2) i U20 region öst fortsättning herr på lördagen.

Nyköpings huvudtränare Eddie Jinglöv om matchen:

– En avslagen historia där försvarsspelet knappast prioriterades av något av lagen. Tycker vi spelar upp oss ju längre matchen går, men vi är inte ens nära vår normala kapacitet. Kul att få avsluta säsongen med lite mål, tråkigt att vi inte fick avsluta med en seger bara.

Segern var Sollentunas åttonde på de senaste nio matcherna.

Sollentuna–Nyköping – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Isac Crozzoli.

Nyköping kvitterade till 1–1 genom Albin Andersson efter 8.24.

Sollentuna tog ledningen på nytt genom Erik Wiberg efter 14.59 i matchen.

Sollentuna gjorde 3–1 genom Itay Tamir efter 1.55 i andra perioden.

Nyköping reducerade dock på nytt till 3–2 genom Helmer Dalin tidigt i perioden av perioden.

Efter 15.52 gjorde Sollentuna 4–2 genom Elias Sunebäck.

Nyköping gjorde 4–3 genom Simon Valette efter 5.32 av matchen.

Sollentuna gjorde 5–3 genom Noa Dahlin efter 15.07 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Nyköping reducerade dock till 5–4 genom Albin Andersson när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Nyköpings Simon Valette stod för tre poäng, varav ett mål. Elias Sunebäck gjorde ett mål och totalt tre poäng för Sollentuna.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nyköpings HF Ungdom vunnit.

Sollentuna–Nyköping 5–4 (2–1, 2–1, 1–2)

U20 region öst fortsättning herr, CYLOQ Annex

Första perioden: 1–0 (1.06) Isac Crozzoli (Elias Sunebäck, Hugo Wiberg), 1–1 (8.24) Albin Andersson (Kevin Arnström, Simon Valette), 2–1 (14.59) Erik Wiberg (Pontus Björk, Oliver Landberg).

Andra perioden: 3–1 (21.55) Itay Tamir (Elias Sunebäck, Branislav Fatul), 3–2 (22.11) Helmer Dalin (Kevin Arnström, Pontus Bergström), 4–2 (35.52) Elias Sunebäck.

Tredje perioden: 4–3 (45.32) Simon Valette (Emil Hernkvist), 5–3 (55.07) Noa Dahlin (Milan Jiri Ruzicka, Joel Ishäll), 5–4 (59.39) Albin Andersson (Simon Valette, Alfred Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 4-1-0

Nyköping: 3-0-2