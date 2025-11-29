Uddamålsseger för San Jose mot Vancouver
- San Jose vann med 3–2 mot Vancouver
- Adam Gaudette matchvinnare för San Jose
- Vegas blir nästa motstånd för San Jose
Det blev seger för hemmalaget San Jose i matchen mot Vancouver i SAP Center at San Jose. Laget vann fredagens match i NHL med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0).
San Jose–Vancouver – mål för mål
Brock Boeser gjorde 1–0 till Vancouver efter fyra minuters spel framspelad av Conor Garland och Tom Willander.
San Jose kvitterade till 1–1 efter 9.25 genom Will Smith på pass av Alexander Wennberg och Macklin Celebrini.
Vancouver gjorde 1–2 genom Elias Pettersson efter 3.04 i andra perioden.
William Eklund och Adam Gaudette såg till att San Jose vände till ledning med 3–2.
I tredje perioden höll San Jose i sin 3–2-ledning och vann.
Det här var San Joses åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vancouvers femte uddamålsförlust.
Nästa motstånd för San Jose är Vegas. Vancouver tar sig an Los Angeles borta. Båda matcherna spelas söndag 30 november 04.00.
San Jose–Vancouver 3–2 (1–1, 2–1, 0–0)
NHL, SAP Center at San Jose
Första perioden: 0–1 (4.28) Brock Boeser (Conor Garland, Tom Willander), 1–1 (9.25) Will Smith (Alexander Wennberg, Macklin Celebrini).
Andra perioden: 1–2 (23.04) Elias Pettersson (Evander Kane, Filip Hronek), 2–2 (34.03) William Eklund (Macklin Celebrini, John Klingberg), 3–2 (35.17) Adam Gaudette.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
San Jose: 3-0-2
Vancouver: 1-0-4
Nästa match:
San Jose: Vegas Golden Knights, borta, 30 november
Vancouver: Los Angeles Kings, borta, 30 november
