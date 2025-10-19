Uddamålsseger för Huge/Skutskär mot Sandviken

Huge/Skutskär-seger med 4–3 mot Sandviken

Ivar Löfgren matchvinnare för Huge/Skutskär

Tredje förlusten i följd för Sandviken

Huge/Skutskär tog till slut hem segern mot Sandviken i matchen hemma i Kasthallen på söndagen. Matchen i U18 Div 1 västra A herr slutade 4–3 (1–1, 2–0, 1–2).

Hudiksvall nästa för Huge/Skutskär

Första perioden var jämn. Huge/Skutskär inledde bäst och tog ledningen genom Liam Thomassen efter 7.11, men Sandviken kvitterade genom Jacob Sundelius efter 15.25. Andra perioden var länge mållös. Huge/Skutskär gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål på 3.31 i slutet av perioden av Casper Stålberg och Vincent Karnatz. Huge/Skutskär ökade ledningen till 4–1 genom Ivar Löfgren efter 2.49 i tredje perioden.

Sandviken reducerade förvisso genom två mål av Anton Jansson men närmare än 4–3 kom inte Sandviken.

Huge/Skutskärs Linus Burefjord hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 30 november i Arena Jernvallen.

I nästa omgång har Huge/Skutskär Hudiksvall borta i Holmen Center, onsdag 22 oktober 19.30.

Huge/Skutskär–Sandviken 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (7.11) Liam Thomassen (Casper Stålberg, Linus Burefjord), 1–1 (15.25) Jacob Sundelius (Isak Dalsäng, Joel Hagström).

Andra perioden: 2–1 (36.14) Casper Stålberg (Linus Burefjord), 3–1 (39.45) Vincent Karnatz (Linus Burefjord).

Tredje perioden: 4–1 (42.49) Ivar Löfgren (Viking Johansson), 4–2 (45.02) Anton Jansson (Anton Sundqvist, Bram Vennix), 4–3 (56.27) Anton Jansson (Bram Vennix, Anton Sundqvist).

Nästa match:

Huge/Skutskär: Hudiksvalls HC, borta, 22 oktober

Sandviken: Gävle GIK, hemma, 23 oktober