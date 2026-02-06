Uddamålsseger för Gävle mot Skutskär J20

Seger för Gävle med 3–2 mot Skutskär J20

Filip Timonen matchvinnare för Gävle

Femte raka förlusten för Skutskär J20

Gävle tog till slut hem segern mot Skutskär J20 i matchen hemma i Nynäshallen på fredagen. Matchen i U20 division 1 västra A herr slutade 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Gävle–Skutskär J20 – mål för mål

Julius Hollinder gjorde 1–0 till gästande Skutskär J20 efter 7.39 efter pass från Melvin Yng och Liam Andersson. 1–1 kom efter 13.36 när Oliver Carlsson fick träff assisterad av Jonathan Flink och Calle Zetterholm.

Gävle gjorde också 2–1 efter 12.09 i andra perioden när Theodor Bognesand slog till framspelad av Calle Zetterholm och Filip Timonen.

7.01 in i tredje perioden nätade Gävles Filip Timonen på pass av Theodor Bognesand och Calle Zetterholm och ökade ledningen. 8.44 in i perioden fick Oskar Yng utdelning framspelad av Jordan Amnebrink och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Skutskär J20.

Gävles Calle Zetterholm hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Gävle på andra plats och Skutskär J20 på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skutskär med 4–3 efter förlängningsspel .

Skutskär J20 möter Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena lördag 14 februari 12.00.

Gävle–Skutskär J20 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 0–1 (7.39) Julius Hollinder (Melvin Yng, Liam Andersson), 1–1 (13.36) Oliver Carlsson (Jonathan Flink, Calle Zetterholm).

Andra perioden: 2–1 (32.09) Theodor Bognesand (Calle Zetterholm, Filip Timonen).

Tredje perioden: 3–1 (47.01) Filip Timonen (Theodor Bognesand, Calle Zetterholm), 3–2 (48.44) Oskar Yng (Jordan Amnebrink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-2-0

Skutskär J20: 0-0-5

Nästa match:

Skutskär J20: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 14 februari 12.00