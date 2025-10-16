Uddamålsseger för Gävle hemma mot Huge/Skutskär
Följ HockeySverige på
Google news
- Gävle vann med 3–2 mot Huge/Skutskär
- Albin Saletti matchvinnare för Gävle
- Andra raka segern för Gävle
Hemmalaget Gävle vann matchen mot Huge/Skutskär i U18 Div 1 västra A herr. Resultatet i torsdagens match i Nynäshallen blev 3–2 (2–1, 1–1, 0–0).
Det var andra raka segern för Gävle, efter 3–0 mot Bollnäs/Alfta U18 i premiären.
Gävle–Huge/Skutskär – mål för mål
Gävle startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Erik Eklund och Rasmus Qvarnström innan Huge/Skutskär svarade och gjorde 2–1 genom Viking Johansson. Gävle gjorde 3–1 genom Albin Saletti efter 5.04 i andra perioden.
Viking Johansson reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Huge/Skutskär. I tredje perioden höll Gävle i sin 3–2-ledning och vann.
Lagen möts på nytt i Kasthallen den 27 november.
Gävle tar sig an Strömsbro 2 i nästa match hemma söndag 19 oktober 13.30. Huge/Skutskär möter samma dag 13.00 Sandviken hemma.
Gävle–Huge/Skutskär 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)
U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen
Första perioden: 1–0 (5.11) Erik Eklund (Alfred Bergman), 2–0 (14.18) Rasmus Qvarnström (Charlie Ahlberg, Hugo Lindqvist), 2–1 (16.39) Viking Johansson (Vincent Karnatz).
Andra perioden: 3–1 (25.04) Albin Saletti (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 3–2 (39.16) Viking Johansson (Vincent Karnatz).
Nästa match:
Gävle: Strömsbro IF 2, hemma, 19 oktober
Huge/Skutskär: Sandvikens IK, hemma, 19 oktober
Den här artikeln handlar om: