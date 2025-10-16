Uddamålsseger för Gävle hemma mot Huge/Skutskär

Gävle vann med 3–2 mot Huge/Skutskär

Albin Saletti matchvinnare för Gävle

Andra raka segern för Gävle

Hemmalaget Gävle vann matchen mot Huge/Skutskär i U18 Div 1 västra A herr. Resultatet i torsdagens match i Nynäshallen blev 3–2 (2–1, 1–1, 0–0).

Det var andra raka segern för Gävle, efter 3–0 mot Bollnäs/Alfta U18 i premiären.

Gävle–Huge/Skutskär – mål för mål

Gävle startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Erik Eklund och Rasmus Qvarnström innan Huge/Skutskär svarade och gjorde 2–1 genom Viking Johansson. Gävle gjorde 3–1 genom Albin Saletti efter 5.04 i andra perioden.

Viking Johansson reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Huge/Skutskär. I tredje perioden höll Gävle i sin 3–2-ledning och vann.

Lagen möts på nytt i Kasthallen den 27 november.

Gävle tar sig an Strömsbro 2 i nästa match hemma söndag 19 oktober 13.30. Huge/Skutskär möter samma dag 13.00 Sandviken hemma.

Gävle–Huge/Skutskär 3–2 (2–1, 1–1, 0–0)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (5.11) Erik Eklund (Alfred Bergman), 2–0 (14.18) Rasmus Qvarnström (Charlie Ahlberg, Hugo Lindqvist), 2–1 (16.39) Viking Johansson (Vincent Karnatz).

Andra perioden: 3–1 (25.04) Albin Saletti (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 3–2 (39.16) Viking Johansson (Vincent Karnatz).

Nästa match:

Gävle: Strömsbro IF 2, hemma, 19 oktober

Huge/Skutskär: Sandvikens IK, hemma, 19 oktober