Tyringe fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Seger för Tyringe med 14–2 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Jonatan Antonsson tremålsskytt för Tyringe

Tredje raka segern för Tyringe

Tyringe fortsätter att ha det lätt mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 Div 1 D syd vår herr. På lördagen vann Tyringe på nytt – den här gången med hela 14–2 (1–0, 7–2, 6–0) borta i Höörs ishall. Det var Tyringes femte raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Dexter Dolk gjorde 1–0 till Tyringe efter 14 minuters spel efter förarbete från Linus Gyllenborg.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 2–7 och ställningen efter två perioder var 2–8.

Tyringe fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–2. Målen i sista perioden gjordes av Jonatan Antonsson, som gjorde två mål, Oskar Persson, Corneliuz Andersson, Milo Hansen Turesson och Neo Nilsson.

Jonatan Antonsson gjorde tre mål för Tyringe och två assist, Hugo Kroon hade fyra assists, Milo Hansen Turesson stod för fyra poäng, varav två mål, Oskar Persson gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Dexter Dolk gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20 har en vinst och fyra förluster och 13–46 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har tre vinster och två förluster och 29–17 i målskillnad.

U20 Div 1 D syd vår herr är nu färdigspelad. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 slutar på sjätte plats och Tyringe på andra plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Tyringe SoSS vunnit.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Tyringe 2–14 (0–1, 2–7, 0–6)

U20 Div 1 D syd vår herr, Höörs ishall

Första perioden: 0–1 (14.32) Dexter Dolk (Linus Gyllenborg).

Andra perioden: 0–2 (23.17) Hugo Bengtsson (Samuel Bengtsson), 0–3 (24.09) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon), 0–4 (26.39) Milo Hansen Turesson, 0–5 (27.30) Dexter Dolk (Neo Nilsson, Milo Hansen Turesson), 1–5 (29.15) Otis Ponnert (Filip Eskilsson), 1–6 (29.59) Wilon Norén (Jonatan Antonsson), 2–6 (31.29) Pontus Hildingsson, 2–7 (35.07) Ebbe Olsson (Corneliuz Andersson), 2–8 (37.19) Oskar Persson (Wilon Norén).

Tredje perioden: 2–9 (46.44) Milo Hansen Turesson (Dexter Dolk), 2–10 (51.02) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon), 2–11 (53.01) Corneliuz Andersson, 2–12 (54.15) Oskar Persson (Jonatan Antonsson, Hugo Kroon), 2–13 (56.49) Neo Nilsson (Milo Hansen Turesson, Linus Gyllenborg), 2–14 (58.46) Jonatan Antonsson (Hugo Kroon, Oskar Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 1-0-4

Tyringe: 3-0-2