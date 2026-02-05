Tyresö Hanviken Hockey tog ännu en seger – 5–4 mot Enköping

Tyresö Hanviken Hockey vann med 5–4 mot Enköping

Tyresö Hanviken Hockeys tionde seger på de senaste tio matcherna

Jonathan Thyselius avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Segertåget fortsätter för Tyresö Hanviken Hockey. Mot Enköping på bortaplan i Bahcohallen på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–4 (0–2, 2–2, 3–0) och har nu tio segrar i rad i U18 regional öst fortsättning vår.

Enköping–Tyresö Hanviken Hockey – mål för mål

Anton Tolar gav Enköping ledningen efter 13.48 på pass av Svante Lilja och Oscar Walter. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Daniel Lindeberg slog till med assist av Gabriel Söderberg och Nils Pettersson efter 17.39.

Tyresö Hanviken Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Oliver Lagerström i början av andra perioden i andra perioden.

Enköping gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Svante Lilja och Fabian Kåkemyhr.

Tyresö Hanviken Hockey vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 4–2 till 4–5 i tredje perioden. Thyselius 4–5-mål kom med drygt åtta minuter kvar av matchen.

Jonathan Thyselius gjorde ett mål för Tyresö Hanviken Hockey och två assist.

Det här betyder att Enköping är kvar på tionde och sista plats och att Tyresö Hanviken Hockey fortfarande leder serien.

När lagen senast möttes vann Tyresö Hanvik med 7–2.

Söndag 8 februari spelar Enköping borta mot Tumba 13.15 och Tyresö Hanviken Hockey mot Nacka borta 18.30 i Nacka Ishall.

Enköping–Tyresö Hanviken Hockey 4–5 (2–0, 2–2, 0–3)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (13.48) Anton Tolar (Svante Lilja, Oscar Walter), 2–0 (17.39) Daniel Lindeberg (Gabriel Söderberg, Nils Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (23.38) Oliver Lagerström (Ludvig Sääf, Max Andersson), 2–2 (29.11) Oliver Lagerström (Jonathan Thyselius), 3–2 (33.29) Svante Lilja (Oscar Walter), 4–2 (39.20) Fabian Kåkemyhr (Nils Pettersson, Daniel Lindeberg).

Tredje perioden: 4–3 (45.42) Jonatan Tapper (Wilgot Celikel), 4–4 (49.21) Jonatan Tapper (Jonathan Thyselius), 4–5 (51.50) Jonathan Thyselius (Vilmer Smedmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 1-0-4

Tyresö Hanviken Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Enköping: IFK Tumba IK, borta, 8 februari 13.15

Tyresö Hanviken Hockey: Nacka HK, borta, 8 februari 18.30