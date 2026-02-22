Tyresö Hanviken Hockey fortsätter skörda segrar hemma – vann med 3–1 mot Tumba

Tyresö Hanviken Hockey-seger med 3–1 mot Tumba

Tyresö Hanviken Hockeys nionde seger på de senaste tio matcherna

Millian Virkkunen avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey gillar att spela på hemmaplan. I Tyresö Ishall mot Tumba kom nämligen hemmaseger nummer åtta i rad i U18 regional öst fortsättning vår. Matchen slutade 3–1 (2–0, 0–0, 1–1).

Tyresö Hanviken Hockey–Tumba – mål för mål

Jonathan Thyselius gav Tyresö Hanviken Hockey ledningen efter 4.29 med assist av Neo Reimdal. Laget ökade ledningen till 2–0 när Millian Virkkunen slog till framspelad av Jonathan Thyselius och Victor Ljusbol efter 16.38.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.10 in i tredje perioden nätade Tumbas Max Mälarberg framspelad av Oliver Johansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tumba. Jonatan Tapper stod för målet när Tyresö Hanviken Hockey punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.06 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Med fyra omgångar kvar är Tyresö Hanviken Hockey i serieledning medan Tumba är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tyresö Hanvik med 6–1.

Torsdag 26 februari möter Tyresö Hanviken Hockey SDE borta 20.10 och Tumba möter Brinken hemma 19.45.

Tyresö Hanviken Hockey–Tumba 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (4.29) Jonathan Thyselius (Neo Reimdal), 2–0 (16.38) Millian Virkkunen (Jonathan Thyselius, Victor Ljusbol).

Tredje perioden: 2–1 (53.10) Max Mälarberg (Oliver Johansson), 3–1 (58.54) Jonatan Tapper.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 4-1-0

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: SDE HF, borta, 26 februari 20.10

Tumba: Brinkens IF, hemma, 26 februari 19.45