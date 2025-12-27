Tyler Kelleher det stora utropstecknet när Modo Hockey slog Almtuna

Modo Hockey vann med 6–4 mot Almtuna

Modo Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Tyler Kelleher tremålsskytt för Modo Hockey

Modo Hockey besegrade Almtuna hemma i hockeyallsvenskan med 6–4 (3–2, 2–1, 1–1). Men mycket snack handlade om Tyler Kelleher – som gjorde ett hattrick för Modo Hockey.

Segern var Modo Hockeys femte på de senaste sex matcherna.

Tyler Kelleher gjorde tre mål för Modo Hockey

I första perioden var det Modo Hockey som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

Modo Hockey gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Jesper Olofsson och Tyler Kelleher.

Almtuna reducerade dock till 5–3 genom Melvin Wersäll med 2.09 kvar att spela av perioden.

5.27 in i tredje perioden slog Emil Larsson till på pass av Linus Andersson och David Rundblad och ökade ledningen.

10.14 in i perioden fick Mikkel Øby Olsen utdelning framspelad av Melvin Wersäll och reducerade. Men mer än så orkade Almtuna inte med.

Almtunas Melvin Wersäll stod för tre poäng, varav två mål. Tyler Kelleher gjorde tre mål för Modo Hockey.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Nybro. Almtuna tar sig an Västerås hemma. Båda matcherna spelas måndag 29 december 19.00.

Modo Hockey–Almtuna 6–4 (3–2, 2–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (2.01) Tyler Kelleher (Viktor Persson, Hugo Hallin), 1–1 (4.12) Melvin Wersäll (Albin Udd, Lucas Stockselius), 1–2 (7.54) Gustav Meijer (Oskar Ståhl), 2–2 (9.18) Jacob Bengtsson (David Rundblad), 3–2 (9.51) Tyler Kelleher (Emil Larsson).

Andra perioden: 4–2 (28.16) Jesper Olofsson (Victor Berglund, Gerry Fitzgerald), 5–2 (33.02) Tyler Kelleher (Carl Mattsson), 5–3 (37.51) Melvin Wersäll (Mikkel Øby Olsen, Kalle Eriksson).

Tredje perioden: 6–3 (45.27) Emil Larsson (Linus Andersson, David Rundblad), 6–4 (50.14) Mikkel Øby Olsen (Melvin Wersäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-1-0

Almtuna: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: Nybro Vikings IF, borta, 29 december 19.00

Almtuna: Västerås IK, hemma, 29 december 19.00