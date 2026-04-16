Tye Kartye i målform när NY Rangers vann mot Tampa Bay

NY Rangers besegrade Tampa Bay på bortaplan i torsdagens match i NHL. 2–4 (0–1, 1–3, 1–0) slutade matchen.

Tye Kartye gjorde 1–0 till NY Rangers efter fyra minuter framspelad av Mika Zibanejad och Vladislav Gavrikov.

NY Rangers tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 1.29 genom Tye Kartye och gick upp till 0–3 innan Tampa Bay svarade.

I periodpausen hade NY Rangers ledningen med 1–4.

Redan efter 51 sekunder i tredje perioden reducerade Tampa Bay till 2–4 genom Corey Perry på passning från Zemgus Girgensons och Emil Lilleberg. Fler mål än så blev det inte för Tampa Bay.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tampa Bay–NY Rangers 2–4 (0–1, 1–3, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (4.02) Tye Kartye (Mika Zibanejad, Vladislav Gavrikov).

Andra perioden: 0–2 (21.29) Tye Kartye (JT Miller, Conor Sheary), 0–3 (24.49) Gabriel Perreault (Will Cuylle, Tye Kartye), 1–3 (31.15) Oliver Bjorkstrand (Scott Sabourin, Mitchell Chaffee), 1–4 (32.46) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, JT Miller).

Tredje perioden: 2–4 (40.51) Corey Perry (Zemgus Girgensons, Emil Lilleberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

NY Rangers: 2-0-3