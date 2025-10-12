Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Viking HC J18 mot Åmåls SK J18

Seger för Viking HC J18 med 5–1 mot Åmåls SK J18

En jämn match mellan hemmalaget Åmåls SK J18 och gästande Viking HC J18 avgjordes först i tredje perioden, där Didrik Davidsson gjorde 1–3 och Max Lönn drygt två minuter senare gjorde 1–4. Viking HC J18 vann matchen i U18 division 1 västra D herr med 5–1 (1–1, 0–0, 4–0).

Åmåls SK J18–Viking HC J18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Viking HC J18 inledde bäst och tog ledningen genom Karl Haaster efter 4.45, men Åmåls SK J18 kvitterade genom David Koskela bara tre minuter senare.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det Viking HC J18 som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av Wiggo Hammarström, Didrik Davidsson, Max Lönn och Alvin Gerke.

Lagen möts igen 16 november i Valhall.

Åmåls SK J18 tar sig an Grums IK 2 i nästa match borta fredag 17 oktober 20.00. Viking HC J18 möter Örebro Hockey Ungdom J18 hemma tisdag 14 oktober 19.00.

U18 division 1 västra D herr, Åmåls Ishall

Första perioden: 0–1 (4.45) Karl Haaster (Anton Ballester), 1–1 (7.32) David Koskela (Eddy Täng, Alvin Fredriksson).

Tredje perioden: 1–2 (41.03) Wiggo Hammarström (Anton Ballester), 1–3 (48.27) Didrik Davidsson (Leo Berg), 1–4 (50.00) Max Lönn (Lucas Jägerung, Wiggo Hammarström), 1–5 (59.13) Alvin Gerke (Karl Haaster).

Nästa match:

Åmåls SK J18: Grums IK:2, borta, 17 oktober

Viking HC J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, hemma, 14 oktober