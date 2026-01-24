Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Örebro Hockey mot Frölunda

Örebro Hockey segrade – 5–4 mot Frölunda

Kalle Kossila tvåmålsskytt för Örebro Hockey

Jesse Ylönen matchvinnare för Örebro Hockey

En jämn match mellan hemmalaget Frölunda och gästande Örebro Hockey avgjordes först i tredje perioden, där Kalle Kossila gjorde 3–4 och Jesse Ylönen drygt två minuter senare gjorde 3–5. Örebro Hockey vann matchen i SHL med 5–4 (1–1, 2–2, 2–1).

Örebro Hockey hade förlorat de senaste fem mötena mot Frölunda inför dagens möte.

Kalle Kossila tvåmålsskytt för Örebro Hockey

Örebro Hockey tog ledningen efter åtta minuter genom Kalle Kossila efter förarbete av David Quenneville och Patrik Puistola. Frölunda kvitterade till 1–1 efter 14.14 när Arttu Ruotsalainen slog till efter förarbete från Linus Högberg och Max Lindholm.

Efter 34 sekunder i andra perioden gjorde Frölunda 2–1 genom Nicklas Lasu.

Örebro Hockey kvitterade till 2–2 genom Linus Arnesson efter 9.51 av perioden.

Frölunda tog ledningen på nytt genom Linus Högberg efter 11.19.

Örebro Hockey gjorde 3–3 genom Patrik Puistola efter 13.27 av perioden.

Örebro Hockey startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 3–3 till 3–5 genom mål av Kalle Kossila och Jesse Ylönen. Frölunda gjorde 4–5 genom Noah Dower Nilsson efter 16.18 men kom aldrig närmare.

Örebro Hockeys David Quenneville hade fyra assists.

På torsdag 29 januari 19.00 spelar Frölunda borta mot Färjestad och Örebro Hockey hemma mot HV 71.

Frölunda–Örebro Hockey 4–5 (1–1, 2–2, 1–2)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (8.19) Kalle Kossila (David Quenneville, Patrik Puistola), 1–1 (14.14) Arttu Ruotsalainen (Linus Högberg, Max Lindholm).

Andra perioden: 2–1 (20.34) Nicklas Lasu (Max Friberg), 2–2 (29.51) Linus Arnesson (Egor Polin, David Quenneville), 3–2 (31.19) Linus Högberg (Ivar Stenberg, Theodor Niederbach), 3–3 (33.27) Patrik Puistola (Patrik Karlkvist, Luke Martin).

Tredje perioden: 3–4 (47.11) Kalle Kossila (David Quenneville, Jesse Ylönen), 3–5 (49.06) Jesse Ylönen (David Quenneville, Linus Arnesson), 4–5 (56.18) Noah Dower Nilsson (Nicklas Lasu).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-1-1

Örebro Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Färjestads BK, borta, 29 januari 19.00

Örebro Hockey: HV 71, hemma, 29 januari 19.00