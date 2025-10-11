Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Hisingen mot Rönnäng

Hisingen vann med 5–4 mot Rönnäng

Hisingens femte seger på de senaste sex matcherna

Igor Dashevskyi tvåmålsskytt för Hisingen

En jämn match mellan hemmalaget Hisingen och gästande Rönnäng avgjordes först i tredje perioden, där Igor Dashevskyi gjorde 4–4 och John Björsander en minut senare gjorde 5–4. Hisingen vann matchen i U20 division 1 A syd herr med 5–4 (1–0, 2–3, 2–1).

Segern var Hisingens femte på de senaste sex matcherna.

John Björsander bakom Hisingens seger

Hisingen tog ledningen efter 8.55 genom Igor Dashevskyi framspelad av Theo Almqvist. Rönnäng förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Rönnäng gjorde 3–4 genom Lucas Flyckt efter 54 sekunder i tredje perioden.

Igor Dashevskyi och John Björsander gjorde att Hisingen vände till underläget till ledning med 5–4.

Rönnängs Lucas Flyckt stod för tre poäng, varav ett mål. Theo Almqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hisingen.

Den 15 november möts lagen återigen, då i Tjörns Ishall.

Hisingen tar sig an Kållered i nästa match hemma måndag 13 oktober 19.30. Rönnäng möter Mölndal hemma onsdag 15 oktober 19.00.

Hisingen–Rönnäng 5–4 (1–0, 2–3, 2–1)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (8.55) Igor Dashevskyi (Theo Almqvist).

Andra perioden: 1–1 (26.32) Elis Ivarsson (Lucas Flyckt), 2–1 (31.15) Joel Innergård (Philip Jarvind, Lukas Stahl), 2–2 (33.26) Henning Sjöö (Ted Borggren, Linus Rönnäng), 3–2 (38.16) Theo Almqvist (Ludvig Hagström, Hjalmar Kinnander), 3–3 (38.32) Henning Sjöö (Lucas Flyckt, Ted Borggren).

Tredje perioden: 3–4 (40.54) Lucas Flyckt (Elis Ivarsson, John Hermansgård), 4–4 (54.32) Igor Dashevskyi (Theo Almqvist), 5–4 (55.22) John Björsander (Filip Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 4-1-0

Rönnäng: 2-0-3

Nästa match:

Hisingen: Kållered, hemma, 13 oktober

Rönnäng: IF Mölndal Hockey, hemma, 15 oktober