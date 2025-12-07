Två snabba mål gav Täby tre poäng mot Almtuna
- Täby vann med 3–0 mot Almtuna
- Filip Leijonhielm tvåmålsskytt för Täby
- Svante Söderholm avgjorde för Täby
Matchen mellan hemmalaget Täby och gästande Almtuna var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Täby med två snabba mål – genom Svante Söderholm till 1–0 och drygt två minuter senare Filip Leijonhielm till 2–0 och vann matchen i U18 regional öst topp 6 herr med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0).
I och med detta har Almtuna fyra förluster i rad.
Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.
Täby stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0. Täby tog därmed en klar seger.
För Täby gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Almtuna är på fjärde plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.
I nästa omgång har Täby SSK U18 hemma i Tibble Ishall, tisdag 9 december 19.30. Almtuna spelar borta mot AIK torsdag 11 december 19.30.
Täby–Almtuna 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)
U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall
Tredje perioden: 1–0 (41.09) Svante Söderholm (Daniel Kazimov, Viggo Låhdö), 2–0 (43.31) Filip Leijonhielm (Alfred Lindberg, Ozcar Zimmerlund), 3–0 (52.38) Filip Leijonhielm (Ludvig Langermo Neuman).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Täby: 2-0-3
Almtuna: 1-0-4
Nästa match:
Täby: Södertälje SK, hemma, 9 december
Almtuna: AIK, borta, 11 december
