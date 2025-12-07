Prenumerera

Två snabba mål gav Täby tre poäng mot Almtuna

  • Täby vann med 3–0 mot Almtuna

  • Filip Leijonhielm tvåmålsskytt för Täby

  • Svante Söderholm avgjorde för Täby

Matchen mellan hemmalaget Täby och gästande Almtuna var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Täby med två snabba mål – genom Svante Söderholm till 1–0 och drygt två minuter senare Filip Leijonhielm till 2–0 och vann matchen i U18 regional öst topp 6 herr med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0).

I och med detta har Almtuna fyra förluster i rad.

Filip Leijonhielm tvåmålsskytt för Täby

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Täby stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0. Täby tog därmed en klar seger.

För Täby gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Almtuna är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.

I nästa omgång har Täby SSK U18 hemma i Tibble Ishall, tisdag 9 december 19.30. Almtuna spelar borta mot AIK torsdag 11 december 19.30.

Täby–Almtuna 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall

Tredje perioden: 1–0 (41.09) Svante Söderholm (Daniel Kazimov, Viggo Låhdö), 2–0 (43.31) Filip Leijonhielm (Alfred Lindberg, Ozcar Zimmerlund), 3–0 (52.38) Filip Leijonhielm (Ludvig Langermo Neuman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-0-3

Almtuna: 1-0-4

Nästa match:

Täby: Södertälje SK, hemma, 9 december

Almtuna: AIK, borta, 11 december

