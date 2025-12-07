Två snabba mål gav Täby tre poäng mot Almtuna

Täby vann med 3–0 mot Almtuna

Filip Leijonhielm tvåmålsskytt för Täby

Svante Söderholm avgjorde för Täby

Matchen mellan hemmalaget Täby och gästande Almtuna var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Täby med två snabba mål – genom Svante Söderholm till 1–0 och drygt två minuter senare Filip Leijonhielm till 2–0 och vann matchen i U18 regional öst topp 6 herr med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0).

I och med detta har Almtuna fyra förluster i rad.

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Täby stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0. Täby tog därmed en klar seger.

För Täby gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Almtuna är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.

I nästa omgång har Täby SSK U18 hemma i Tibble Ishall, tisdag 9 december 19.30. Almtuna spelar borta mot AIK torsdag 11 december 19.30.

Täby–Almtuna 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall

Tredje perioden: 1–0 (41.09) Svante Söderholm (Daniel Kazimov, Viggo Låhdö), 2–0 (43.31) Filip Leijonhielm (Alfred Lindberg, Ozcar Zimmerlund), 3–0 (52.38) Filip Leijonhielm (Ludvig Langermo Neuman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 2-0-3

Almtuna: 1-0-4

Nästa match:

Täby: Södertälje SK, hemma, 9 december

Almtuna: AIK, borta, 11 december