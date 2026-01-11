Två snabba mål gav Olofström tre poäng mot Tranås J18

Olofström vann med 8–3 mot Tranås J18

Olofströms Gunnar Westerlind tremålsskytt

Andreas Jørgensen avgjorde för Olofström

Matchen mellan hemmalaget Olofström och gästande Tranås J18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Olofström med två snabba mål – genom Marek Zak till 7–3 och en minut senare Gunnar Westerlind till 8–3 och vann matchen i U18 regional syd vår med 8–3 (2–2, 1–1, 5–0).

Olofström tog ledningen i början av första perioden genom Gunnar Westerlind.

Olle Gustafsson och Leo Andersson gjorde att Tranås J18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Olofström kvitterade till 2–2 genom Andreas Jørgensen.

Olofström gjorde också 3–2 efter 6.21 i andra perioden när Lowe Knoester hittade rätt framspelad av Andreas Jørgensen och Gunnar Westerlind. Tranås J18:s Olle Gustafsson gjorde 3–3 efter 7.35 på pass av Wille Liljegren och Vincent Senewiratne.

I tredje perioden var det Olofström som var vassast och gick från 3–3 till 8–3 genom två mål av Gunnar Westerlind, och ett mål var av Andreas Jørgensen, Elvin Emilsson och Marek Zak.

Gunnar Westerlind gjorde tre mål för Olofström och spelade dessutom fram till ett mål, Andreas Jørgensen stod för två mål och två assists och Lowe Knoester gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tranås Åkeri Arena.

Olofström tar sig an Tingsryd i nästa match borta torsdag 15 januari 19.15. Tranås J18 möter samma dag 19.00 Vita Hästen hemma.

Olofström–Tranås J18 8–3 (2–2, 1–1, 5–0)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (0.26) Gunnar Westerlind (Andreas Jørgensen, Elvis Wigh), 1–1 (4.20) Leo Andersson (Vincent Sjöö-Laisio, Gustav Roth), 1–2 (9.09) Olle Gustafsson (Vincent Sjöö-Laisio), 2–2 (14.25) Andreas Jørgensen (Liam Nordström, Troy Leppälä).

Andra perioden: 3–2 (26.21) Lowe Knoester (Andreas Jørgensen, Gunnar Westerlind), 3–3 (27.35) Olle Gustafsson (Wille Liljegren, Vincent Senewiratne).

Tredje perioden: 4–3 (40.10) Andreas Jørgensen (Lowe Knoester), 5–3 (45.29) Gunnar Westerlind (Lowe Knoester), 6–3 (51.22) Elvin Emilsson (Harry Peter), 7–3 (56.13) Marek Zak (Charlie Holmkvist Karlsson, Elvin Emilsson), 8–3 (57.36) Gunnar Westerlind.

Nästa match:

Olofström: Tingsryds AIF, borta, 15 januari 19.15

Tranås J18: HC Vita Hästen, hemma, 15 januari 19.00