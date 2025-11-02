Två snabba mål gav Modo Hockey U18 tre poäng mot Clemensnäs U18

Modo Hockey U18 vann med 7–3 mot Clemensnäs U18

Modo Hockey U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Leon Schenk avgjorde för Modo Hockey U18

Matchen mellan hemmalaget Clemensnäs U18 och gästande Modo Hockey U18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Modo Hockey U18 med två snabba mål – genom Kid Åkerman till 3–6 (efter 19.15) och 15 sekunder senare Emil Wagner till 3–7 och vann matchen i U18 regional norr herr med 7–3 (1–0, 1–2, 5–1).

Segern var Modo Hockey U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Clemensnäs U18–Modo Hockey U18 – mål för mål

Melvin Nylén gjorde 1–0 till Modo Hockey U18 efter bara 3.17 assisterad av Oscar Eriksson. Clemensnäs U18 kvitterade till 1–1 genom Max Rönnberg i andra perioden.

Efter 10.13 gjorde Modo Hockey U18 1–2 genom Sam Kusuki.

Clemensnäs U18 kvitterade till 2–2 genom Laurynas Stirna med 1.12 kvar att spela av perioden. Modo Hockey U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.06 genom Sam Kusuki och gick upp till 2–4 innan Clemensnäs U18 svarade.

Slutresultatet blev 3–7 i Modo Hockey U18:s favör.

Clemensnäs U18–Modo Hockey U18 3–7 (0–1, 2–1, 1–5)

U18 regional norr herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (3.17) Melvin Nylén (Oscar Eriksson).

Andra perioden: 1–1 (26.20) Max Rönnberg (Ludwig Lindvall, Oskar Öhrvall), 1–2 (30.13) Sam Kusuki (Oscar Eriksson), 2–2 (38.48) Laurynas Stirna (Melwin Jalstrand, Max Rönnberg).

Tredje perioden: 2–3 (46.06) Sam Kusuki (Rasmus Sahlman, Leo Rubing), 2–4 (50.24) Leon Schenk, 3–4 (52.17) Melwin Jalstrand (Laurynas Stirna, Filip Lööf), 3–5 (55.20) Emil Wagner (Arvid Connysson), 3–6 (59.15) Kid Åkerman, 3–7 (59.30) Emil Wagner (Arvid Connysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 3-0-2

Modo Hockey U18: 5-0-0