Två snabba mål gav IF Troja-Ljungby tre poäng mot Tingsryd J20

IF Troja-Ljungby vann med 2–1 mot Tingsryd J20

Adam Krpec avgjorde för IF Troja-Ljungby

Sjunde segern för IF Troja-Ljungby

Matchen mellan hemmalaget IF Troja-Ljungby och gästande Tingsryd J20 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde IF Troja-Ljungby med två snabba mål – genom Jacob Samuelsson till 1–1 och en minut senare Adam Krpec till 2–1 och vann matchen i U20 region syd herr med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

IF Troja-Ljungby–Tingsryd J20 – mål för mål

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Efter 3.07 i tredje perioden gjorde Tingsryd J20 0–1 genom Noah Brattlöf.

Adam Krpec och Jacob Samuelsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för IF Troja-Ljungby.

Med en omgång kvar är IF Troja-Ljungby på sjunde plats i tabellen medan Tingsryd J20 är klara seriesegrare.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF Utv med 6–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter IF Troja-Ljungby Bäcken i Marconihallen 13.30. Tingsryd J20 tar sig an Hanhals hemma 13.10.

IF Troja-Ljungby–Tingsryd J20 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

U20 region syd herr, SP Arena

Tredje perioden: 0–1 (43.07) Noah Brattlöf (Valter Reuterdahl), 1–1 (54.01) Jacob Samuelsson (Viggo Kvarnstedt), 2–1 (55.21) Adam Krpec (Jaidy Van Mourik, Nils Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Tingsryd J20: 4-0-1

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Bäcken HC, borta, 13 december 13.30

Tingsryd J20: Hanhals IF, hemma, 13 december 13.10