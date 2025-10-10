Två poäng för Montreal borta mot Detroit

Montreal-seger med 5–1 mot Detroit

Oliver Kapanen matchvinnare för Montreal

Dylan Larkin målskytt för Detroit

Montreal besegrade Detroit på bortaplan i fredagens möte i NHL. 1–5 (1–3, 0–2, 0–0) slutade matchen.

Det här var första segern för Montreal, efter förlust med 2–5 mot Toronto i premiären.

Detroit–Montreal – mål för mål

Detroit tog ledningen i början av första perioden genom Dylan Larkin.

Montreal gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Även i andra perioden var Montreal starkast och gick från 1–3 till 1–5 genom mål av Alexandre Carrier och Juraj Slafkovsky. I tredje perioden höll Montreal i sin 5–1-ledning och vann.

Detroit möter Toronto i nästa match hemma söndag 12 oktober 01.00. Montreal möter samma dag Chicago borta.

Detroit–Montreal 1–5 (1–3, 0–2, 0–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (3.50) Dylan Larkin, 1–1 (10.14) Zachary Bolduc, 1–2 (12.43) Oliver Kapanen, 1–3 (19.53) Mike Matheson.

Andra perioden: 1–4 (25.19) Alexandre Carrier (Arber Xhekaj), 1–5 (37.12) Juraj Slafkovsky.

Nästa match:

Detroit: Toronto Maple Leafs, hemma, 12 oktober

Montreal: Chicago Blackhawks, borta, 12 oktober