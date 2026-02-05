Två mål för Wilmer Nilsson när Brooklyn Tigers UHF U18 besegrade Clemensnäs HC U18

Seger för Brooklyn Tigers UHF U18 med 6–2 mot Clemensnäs HC U18

Brooklyn Tigers UHF U18:s Wilmer Nilsson tvåmålsskytt

Rasmus Wuopio matchvinnare för Brooklyn Tigers UHF U18

Brooklyn Tigers UHF U18 vann mötet med Clemensnäs HC U18 borta med 6–2 (1–0, 2–1, 3–1) på torsdagen i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Wilmer Nilsson gjorde två mål för Brooklyn Tigers UHF U18

Wilmer Nilsson gav gästerna Brooklyn Tigers UHF U18 ledningen efter 10.24 på pass av Lowe Englund.

Clemensnäs HC U18 kvitterade till 1–1 genom Wilmer Albertsson Söderlund i början av andra perioden i andra perioden.

Brooklyn Tigers UHF U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Elis Lundborg och Rasmus Wuopio.

1.34 in i tredje perioden fick Wilmer Nilsson utdelning på nytt framspelad av Lowe Englund och ökade ledningen. Målet var Wilmer Nilssons femte i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

16.37 in i perioden satte Wilmer Lundmark pucken på pass av Emil Segerstedt och Julius Höglund Renling och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Clemensnäs HC U18. Brooklyn Tigers UHF U18 ökade också ledningen till 2–5 med 54 sekunder kvar att spela genom Elias Lundbäck Lång. Lowe Englund stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–6-mål med 13 sekunder kvar att spela efter pass från Wilmer Nilsson. 2–6-målet blev matchens sista.

Brooklyn Tigers UHF U18:s Lowe Englund stod för fem poäng, varav ett mål och Wilmer Nilsson gjorde två mål och två assist.

Brooklyn Tigers UHF U18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs HC U18 är på åttonde plats. Så sent som den 2 februari låg Brooklyn Tigers UHF U18 på åttonde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Clemensnäs HC div 1 vunnit.

I nästa omgång har Clemensnäs HC U18 Haparanda borta i Norra Finans Arena, lördag 7 februari 15.00. Brooklyn Tigers UHF U18 spelar borta mot Bodens HF U18 måndag 16 februari 19.00.

Clemensnäs HC U18–Brooklyn Tigers UHF U18 2–6 (0–1, 1–2, 1–3)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Malmhallen

Första perioden: 0–1 (10.24) Wilmer Nilsson (Lowe Englund).

Andra perioden: 1–1 (20.34) Wilmer Albertsson Söderlund (Emil Segerstedt), 1–2 (25.40) Elis Lundborg (Lowe Englund, Wilmer Nilsson), 1–3 (28.43) Rasmus Wuopio (Lowe Englund).

Tredje perioden: 1–4 (41.34) Wilmer Nilsson (Lowe Englund), 2–4 (56.37) Wilmer Lundmark (Emil Segerstedt, Julius Höglund Renling), 2–5 (59.06) Elias Lundbäck Lång, 2–6 (59.47) Lowe Englund (Wilmer Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-1-2

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: HaparandaTornio UHC, borta, 7 februari 15.00

Brooklyn Tigers UHF U18: Bodens HF, borta, 16 februari 19.00