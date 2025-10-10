Två mål för Vancouvers Filip Chytil i segern mot Calgary

Seger för Vancouver med 5–1 mot Calgary

Filip Chytil med två mål för Vancouver

Vancouver nu andra, Calgary på femte plats

Vancouver vann mot gästande Calgary i NHL. 5–1 (1–0, 0–0, 4–1) slutade fredagens match.

Vancouver tog ledningen efter 14.53 genom Kiefer Sherwood på pass av Drew O’connor.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Vancouver hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.57 genom Filip Chytil och gick upp till 4–0 innan Calgary svarade.

Till slut blev det 5–1 till Vancouver.

För Vancouver gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Calgary är på femte plats.

I nästa match möter Vancouver Edmonton borta på söndag 12 oktober 04.00. Calgary möter St Louis lördag 11 oktober 22.00 hemma.

Vancouver–Calgary 5–1 (1–0, 0–0, 4–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (14.53) Kiefer Sherwood (Drew O’connor).

Tredje perioden: 2–0 (42.57) Filip Chytil, 3–0 (48.51) Filip Chytil (Arshdeep Bains), 4–0 (51.48) Jonathan Lekkerimaki (Evander Kane, Conor Garland), 4–1 (53.06) Morgan Frost (Yegor Sharangovich, Joel Farabee), 5–1 (57.06) Brock Boeser (Elias Fredrik Pettersson, Jake Debrusk).

Nästa match:

Vancouver: Edmonton Oilers, borta, 12 oktober

Calgary: St Louis Blues, hemma, 11 oktober