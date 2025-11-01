Två mål för Troy Terry när Anaheim Ducks besegrade Detroit

Seger för Anaheim Ducks med 5–2 mot Detroit

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Troy Terry med två mål för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks vann mötet med Detroit hemma med 5–2 (2–1, 1–1, 2–0) på lördagen i NHL.

Segern var Anaheim Ducks fjärde på de senaste fem matcherna.

Mason McTavish gjorde avgörande målet

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Troy Terry.

Detroit kvitterade till 1–1 genom Lucas Raymond efter 8.20.

Anaheim Ducks gjorde 2–1 genom Leo Carlsson efter 12.30 i matchen. Anaheim Ducks utökade ledningen genom Mason McTavish efter 6.38 i andra perioden.

Detroit reducerade dock på nytt till 3–2 genom Alex Debrincat med fyra minuter kvar att spela av perioden. Även i tredje perioden var Anaheim Ducks starkast och gick från 3–2 till 5–2 genom mål av Chris Kreider och Troy Terry och avgjorde matchen.

Anaheim Ducks Leo Carlsson stod för ett mål och tre assists och Troy Terry gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 november i Little Caesars Arena.

På måndag 3 november 02.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot New Jersey och Detroit borta mot San Jose.

Anaheim Ducks–Detroit 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: (Drew Helleson, Leo Carlsson), 1–1 (8.20) Lucas Raymond (Dylan Larkin, Alex Debrincat), 2–1 (12.30) Leo Carlsson (Troy Terry, Jacob Trouba).

Andra perioden: 3–1 (26.38) Mason McTavish (Olen Zellweger, Cutter Gauthier), (Lucas Raymond, Moritz Seider).

Tredje perioden: (Cutter Gauthier, Leo Carlsson), 5–2 (57.28) Troy Terry (Leo Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: New Jersey Devils, hemma, 3 november

Detroit: San Jose Sharks, borta, 3 november