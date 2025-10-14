Två mål för Sean Couturier när Philadelphia vann mot Florida

Seger för Philadelphia med 5–2 mot Florida

Sean Couturier tvåmålsskytt för Philadelphia

Tre mål för Philadelphia utan svar

Det blev Philadelphia som vann matchen hemma mot Florida i NHL på tisdagen. 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) slutade matchen.

Sean Couturier gjorde två mål för Philadelphia

Philadelphia tog ledningen efter åtta minuters spel genom Tyson Foerster på pass av Sean Couturier. Philadelphia utökade ledningen genom Sean Couturier efter 15.47 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Florida reducerade dock till 2–1 genom Sam Reinhart efter 19.22 av perioden. Florida kvitterade också till 2–2 genom Sam Bennett i tredje perioden.

Philadelphia stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 2.42. Philadelphia tog därmed en klar seger.

Sean Couturier gjorde två mål för Philadelphia och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Florida med 2–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Amerant Bank Arena.

I nästa omgång har Philadelphia Winnipeg hemma i Wells Fargo Center, fredag 17 oktober 01.00. Florida spelar borta mot Detroit torsdag 16 oktober 01.00.

Philadelphia–Florida 5–2 (1–0, 1–1, 3–1)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 1–0 (8.54) Tyson Foerster (Sean Couturier).

Andra perioden: 2–0 (35.47) Sean Couturier (Travis Konecny, Travis Sanheim), 2–1 (39.22) Sam Reinhart (Anton Lundell).

Tredje perioden: 2–2 (50.15) Sam Bennett (Sam Reinhart, Brad Marchand), 3–2 (55.46) Sean Couturier (Trevor Zegras, Jamie Drysdale), 4–2 (57.41) Bobby Brink (Noah Cates, Nick Seeler), 5–2 (58.28) Christian Dvorak (Travis Sanheim, Sean Couturier).

Nästa match:

Philadelphia: Winnipeg Jets, hemma, 17 oktober

Florida: Detroit Red Wings, borta, 16 oktober