Två mål för Olle Andersson när BIK Karlskoga vann mot Malung

BIK Karlskoga vann med 6–2 mot Malung

BIK Karlskogas Olle Andersson tvåmålsskytt

Adam Skoogh matchvinnare för BIK Karlskoga

Det blev BIK Karlskoga som vann matchen borta mot Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr på söndagen. 2–6 (0–3, 1–2, 1–1) slutade matchen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte så här om matchen:

– Kul att vi får göra lite mål igen, samtidigt så tycker vi att vi inte kommer upp till den nivån vi vill spela på. Spelet med puck går för långsamt samt att vi spelar lite för runt, vi vill ha ett rakare spel och mer attack mot mål. Vi tar med oss åtta av nio poäng denna vecka och fortsätter jobba vidare.

Olle Andersson med två mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.04 i mitten av perioden.

Efter 8.31 i andra perioden ökade BIK Karlskoga på till 0–4 genom Olle Andersson.

Malung reducerade dock till 1–4 genom Arvid Fransson efter 10.38 av perioden.

BIK Karlskoga ökade ledningen till 1–5, återigen genom Olle Andersson efter 19.36.

1.56 in i tredje perioden fick Wilmer Olmats utdelning och ökade ledningen. 15.51 in i perioden nätade Malungs Erik Ström framspelad av Artur Yanchalouski och Felix Ehrling och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Malung.

BIK Karlskogas Olle Andersson stod för fyra poäng, varav två mål.

Malung ligger på tionde och sista plats i tabellen efter matchen medan BIK Karlskoga ligger på andra plats.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Nobelhallen.

Torsdag 15 januari möter Malung Lindlöven J18 borta 19.15 och BIK Karlskoga möter IFK Arboga J18 hemma 19.00.

Malung–BIK Karlskoga 2–6 (0–3, 1–2, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (7.33) Björn Carlsson (Jacob Fridlund, Axel Söderblom), 0–2 (11.23) Milton Dahlström (Olle Andersson, Lucas Paraskevas Svärd), 0–3 (14.37) Adam Skoogh (Olle Andersson, Axel Söderblom).

Andra perioden: 0–4 (28.31) Olle Andersson, 1–4 (30.38) Arvid Fransson (Melker Johnsson, Olle Rynger), 1–5 (39.36) Olle Andersson (Williham Jonsson, Theo Fridèn).

Tredje perioden: 1–6 (41.56) Wilmer Olmats, 2–6 (55.51) Erik Ström (Artur Yanchalouski, Felix Ehrling).

Nästa match:

Malung: Lindlövens IF, borta, 15 januari 19.15

BIK Karlskoga: IFK Arboga, hemma, 15 januari 19.00