Två mål för Noah Johansson när Kristianstad besegrade Trelleborg

Kristianstad segrade – 4–1 mot Trelleborg

Noah Johansson tvåmålsskytt för Kristianstad

Andra raka segern för Kristianstad

Kristianstad vann mötet med Trelleborg borta med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) på lördagen i U20 division 1 E syd herr.

Noah Johansson med två mål för Kristianstad

Noah Johansson gav Kristianstad ledningen efter nio minuters spel assisterad av Max Pärlemar-Svensson. Kristianstad gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Noah Johansson och Max Pärlemar-Svensson.

Trelleborg reducerade dock till 1–3 genom Milton Schönström efter 14.10 av perioden. 10.20 in i tredje perioden nätade Kristianstads Liam Svensson framspelad av Eliam Nord och ökade ledningen.

Kristianstads Eliam Nord hade tre assists.

Trelleborg har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Kristianstad har sex poäng efter tre matcher.

Lagen möts på nytt i Kristianstads Ishall den 8 november.

I nästa match möter Trelleborg Mörrums GoIS U20 borta på lördag 11 oktober 14.00. Kristianstad möter Mörrums GoIS U20 tisdag 7 oktober 19.30 borta.

Trelleborg–Kristianstad 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Söderslättshallen

Första perioden: 0–1 (9.29) Noah Johansson (Max Pärlemar-Svensson).

Andra perioden: 0–2 (30.37) Noah Johansson (Karl Hellsten, Eliam Nord), 0–3 (30.53) Max Pärlemar-Svensson (Karl Hellsten, Eliam Nord), 1–3 (34.10) Milton Schönström (Julius Jakobsson, Ossian Strömstedt).

Tredje perioden: 1–4 (50.20) Liam Svensson (Eliam Nord).

Nästa match:

Trelleborg: Mörrums GoIS IK, borta, 11 oktober

Kristianstad: Mörrums GoIS IK, borta, 7 oktober