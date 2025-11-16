Två mål för Jonstorps Jakob Johansson i segern mot Mörrums GoIS J18

Hemmalaget Jonstorp vann mot Mörrums GoIS J18 i U18 division 1 syd C herr. 5–3 (0–0, 3–2, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Jonstorps Jakob Johansson tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0. Jonstorp var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Jonstorp utökade ledningen genom Eric Stjärnborg efter 38 sekunder i tredje perioden.

Mörrums GoIS J18 reducerade dock till 4–3 genom Matei Bolocan efter 13.55 av perioden.

Jonstorp kunde dock avgöra till 5–3 med 3.37 kvar av matchen genom Alfred Hallenborg.

När lagen möttes senast vann Mörrums GoIS IK med 6–3.

Torsdag 20 november spelar Jonstorp borta mot Alvesta 19.00 och Mörrums GoIS J18 mot Nybro Vikings borta 19.10 i Liljas Arena.

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Andra perioden: 1–0 (22.21) Jakob Johansson (Max Börjesson, Sam Holmberg), 1–1 (23.58) Leon Condrup (Caesar Glifberg), 2–1 (27.30) Lowe Holmer (Melvin Persson, Filip Klang), 2–2 (31.11) Julius Doverlind (Oscar Seydlitz), 3–2 (34.52) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Olle Permevik).

Tredje perioden: 4–2 (40.38) Eric Stjärnborg (Lucas Käller, Max Börjesson), 4–3 (53.55) Matei Bolocan (Leon Condrup), 5–3 (56.23) Alfred Hallenborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Mörrums GoIS J18: 3-0-2

Nästa match:

Jonstorp: Alvesta SK, borta, 20 november

Mörrums GoIS J18: Nybro Vikings IF, borta, 20 november