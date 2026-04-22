Tar nyckelseger – efter sena avgörandet

Utah Mammoth vann med 3–2 mot Vegas

Utah Mammoth vann på bortaplan i T-Mobile Arena mot Vegas med 3–2 (1–1, 1–1, 1–0) i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Mark Stone gjorde 1–0 till Vegas efter elva minuter efter förarbete från Jack Eichel och Mitch Marner. Utah Mammoth kvitterade när Mackenzie Weegar fick träff efter 16.59.

Utah Mammoth gjorde också 1–2 efter 14.56 i andra perioden när Dylan Guenther slog till framspelad av Kailer Yamamoto. Vegas Ivan Barbasjev gjorde 2–2 efter 15.58 på pass av Jack Eichel.

14.00 in i tredje perioden nätade Utah Mammoths Logan Cooley på pass av Dylan Guenther och Kailer Yamamoto och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen på lördag 03.30 i Delta Center.

Vegas–Utah Mammoth 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (11.42) Mark Stone (Jack Eichel, Mitch Marner), 1–1 (16.59) Mackenzie Weegar.

Andra perioden: 1–2 (34.56) Dylan Guenther (Kailer Yamamoto), 2–2 (35.58) Ivan Barbasjev (Jack Eichel).

Tredje perioden: 2–3 (54.00) Logan Cooley (Dylan Guenther, Kailer Yamamoto).

Ställning i serien: Vegas–Utah Mammoth 1–1

Nästa match:

25 april, 03.30, Utah Mammoth–Vegas, i Delta Center