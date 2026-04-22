Likaläge i matchserien efter Bostons seger mot Buffalo

Boston vann på bortaplan med 4–2 (0–0, 3–0, 1–2) mot Buffalo i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Den första perioden slutade mållös.

Boston stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 0.16 i tredje perioden ökade Boston på till 0–4 återigen genom Viktor Arvidsson.

Bowen Byram och Peyton Krebs reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Buffalo. Boston tog därmed en stabil seger.

Buffalo–Boston 2–4 (0–0, 0–3, 2–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, KeyBank Center

Andra perioden: 0–1 (24.54) Viktor Arvidsson (Jonathan Aspirot, Casey Mittelstadt), 0–2 (36.29) Morgan Geekie (David Pastrnak, Sean Kuraly), 0–3 (38.10) Pavel Zacha (David Pastrnak, Charlie McAvoy).

Tredje perioden: 0–4 (40.16) Viktor Arvidsson (Casey Mittelstadt, Jonathan Aspirot), 1–4 (53.54) Bowen Byram (Beck Malenstyn, Owen Power), 2–4 (55.08) Peyton Krebs (Rasmus Dahlin, Alex Tuch).

24 april, 01.00, Boston–Buffalo, i TD Garden