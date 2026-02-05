Två mål för Charlie Ahlberg när Gävle besegrade Bollnäs/Alfta U18

Gävle vann med 4–1 mot Bollnäs/Alfta U18

Gävles femte seger på de senaste sex matcherna

Charlie Ahlberg med två mål för Gävle

Gävle vann mötet med Bollnäs/Alfta U18 borta med 4–1 (3–0, 1–0, 0–1) på torsdagen i U18 division 1 västra A vår.

Segern var Gävles femte på de senaste sex matcherna.

Alfred Bergman matchvinnare för Gävle

Gävle stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 3.34.

Efter 15.49 i andra perioden nätade Charlie Ahlberg på nytt framspelad av Albin Saletti och gjorde 0–4.

16.31 in i tredje perioden fick Harry Arvidsson utdelning och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Bollnäs/Alfta U18.

Charlie Ahlberg gjorde två mål för Gävle och spelade fram till ett mål och Albin Saletti stod för tre poäng, varav ett mål.

Bollnäs/Alfta U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Gävle är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gävle GIK vunnit.

Söndag 8 februari spelar Bollnäs/Alfta U18 borta mot Sandviken 11.40 och Gävle mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma 12.00 i Monitor ERP Arena.

Bollnäs/Alfta U18–Gävle 1–4 (0–3, 0–1, 1–0)

U18 division 1 västra A vår, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (3.35) Albin Saletti (Charlie Ahlberg, Theodor Westman), 0–2 (5.53) Alfred Bergman, 0–3 (7.09) Charlie Ahlberg (Albin Saletti, Theodor Westman).

Andra perioden: 0–4 (35.49) Charlie Ahlberg (Albin Saletti).

Tredje perioden: 1–4 (56.31) Harry Arvidsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 2-0-3

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Sandvikens IK, borta, 8 februari 11.40

Gävle: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 8 februari 12.00